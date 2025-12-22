Каррагер о травме Исака: «Ему просто не повезло. На месте ван де Вена я сделал бы так же, вероятно. Он должен был выполнить подкат, нельзя позволить форварду пробить в такой ситуации»

Джейми Каррагер: Исаку не повезло, на месте ван де Вена я сделал бы так же.

Бывший защитник «Ливерпуля» не считает, что Микки ван де Вена необходимо обвинять в травме Александера Исака .

Нападающий «красных» из-за повреждения не смог доиграть матч с «Тоттенхэмом » (2:1)

Исак, вышедший на замену сразу после перерыва в игре 17-го тура АПЛ , открыл счет на 56-й минуте. Он пробил первым же касанием после передачи Флориана Виртца, после чего голеностоп шведа оказался между ног совершавшего подкат защитника «шпор» Микки ван де Вена.

По данным The Athletic, шведский игрок мог сломать ногу и рискует пропустить несколько месяцев.

«Это огромный удар, потому что я думаю, что «Ливерпулю» и так не хватало одного нападающего.

Много говорилось о том, что игроки «Тоттенхэма» делали много подкатов в игре, и многие из них не были умными. Я поставил себя на место ван де Вена, и, вероятно, я бы сделал так же.

Он пытается заблокировать удар, просто доводит дело до конца. Я не знаю, где еще, по чьему-то мнению, может оказаться его нога. Он должен был сделать этот подкат. В такой ситуации нельзя позволить нападающему просто так нанести удар.

Исаку просто не повезло. Возможно, это был один из первых моментов, когда мы увидели его настоящие качества в футболке «Ливерпуля », – сказал Каррагер для Sky Sports.