Казарцев удалил Мусаева на 93-й минуте матча с «Локомотивом». Тренер «Краснодара» получил красную за споры с судьями
Мурада Мусаева удалили в концовке матча с «Локомотивом».
«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью (0:0) в матче 18-го тура Мир РПЛ.
На 3-й добавленной ко 2-му тайму минуте судья встречи Василий Казарцев показал главному тренеру «Краснодара» прямую красную карточку за эмоциональные споры с арбитрами.
Перед зимней паузой «Краснодар» с 39 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая «Зенит» по личным встречам.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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