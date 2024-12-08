Казарцев удалил Мусаева на 93-й минуте матча с «Локомотивом». Тренер «Краснодара» получил красную за споры с судьями

Мурада Мусаева удалили в концовке матча с «Локомотивом».

«Краснодар» и «Локомотив » сыграли вничью (0:0) в матче 18-го тура Мир РПЛ .

На 3-й добавленной ко 2-му тайму минуте судья встречи Василий Казарцев показал главному тренеру «Краснодара » прямую красную карточку за эмоциональные споры с арбитрами.

Перед зимней паузой «Краснодар» с 39 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая «Зенит» по личным встречам.