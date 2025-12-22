Давид Юрченко: «Сравнивать достижения Овечкина и Сафонова пока язык не поворачивается – на сегодня это разные величины. Матвей большой молодец в любом случае»

Давид Юрченко: сравнивать достижения Сафонова и Овечкина язык не поворачивается.

Бывший вратарь клубов РПЛ Давид Юрченко оценил игру Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.

Российский голкипер «ПСЖ » сделал 4 сэйва подряд в послематчевой серии пенальти в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, 2:1 – пенальти) и стал первым вратарем в истории, которому это удалось.

«Пока язык не поворачивается сравнивать [достижения] Овечкина и Сафонова. Саша все же сделал в этом году невероятное. На сегодня это две разные величины. И ребята выступают на разных позициях. Александр – игрок атаки, в отличие от Матвея. Игроки атаки вызывают больше эмоций в любом виде спорта.

В любом случае Матвей – большой молодец. Я совсем недавно говорил, что ему надо держать себя в руках, несмотря на непопадание в состав. Он сделал это и выдал фееричный матч. Во вратарском деле главное голова, а не руки. И мы видим, что с психологией у Матвея все в порядке», – сказал Юрченко.