Конте взял 2-й трофей с «Наполи». У Антонио три Суперкубка Италии в качестве тренера – до этого было два с «Юве»

Суперкубок Италии – 2-й титул Конте с «Наполи».

Антонио Конте завоевал второй трофей во главе «Наполи ».

Неаполитанцы обыграли «Болонью» (2:0) в финале Суперкубка Италии.

В сезоне-2024/25 Конте вместе с клубом стал чемпионом Серии А.

Суперкубок Италии специалист выиграл в 3-й раз в тренерской карьере. Ранее он становился его обладателем в 2012 и 2013 году, когда возглавлял «Ювентус ».