Конте взял 2-й трофей с «Наполи». У Антонио три Суперкубка Италии в качестве тренера – до этого было два с «Юве»
Суперкубок Италии – 2-й титул Конте с «Наполи».
Антонио Конте завоевал второй трофей во главе «Наполи».
Неаполитанцы обыграли «Болонью» (2:0) в финале Суперкубка Италии.
В сезоне-2024/25 Конте вместе с клубом стал чемпионом Серии А.
Суперкубок Италии специалист выиграл в 3-й раз в тренерской карьере. Ранее он становился его обладателем в 2012 и 2013 году, когда возглавлял «Ювентус».
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
