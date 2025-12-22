Дин Хейсен испытывает усталость и давление в «Реале».

Защитник «Реала» Дин Хейсен испытывает проблемы из-за усталости и оказываемого на него давления.

Как сообщает The Athletic, Хейсен стал одним из игроков «Мадрида », больше всего пострадавших от недостатка отдыха. В субботу 20-летнего футболиста освистали болельщики во время матча с «Севильей» (2:0) на «Сантьяго Бернабеу ». Отмечается, что в ходе игры он потерял концентрацию, которая едва не привела к тому, что «Севилья » открыла счет.

Сейчас Хейсен находится под давлением. С момента перехода из «Борнмута» за 50 миллионов фунтов он не смог показать стабильную хорошую форму, которую от него ожидали, но ему также пришлось бороться с тремя мышечными травмами.

Источники, близкие к игроку, говорят, что болельщики могут не осознавать, насколько он устал, сыграв очень много матчей (50 за клуб и сборную) в 2025 году.

Таким образом, окружение Дина считает, что ему нужно время, чтобы восстановить физическую форму и перезагрузиться.