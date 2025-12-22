Экс-президент «Барсы» Росель: «Давайте пересмотрим все матчи. Пусть эксперты скажут, где именно нам помогали судьи»

Экс-президент «Барсы» Росель: пусть эксперты скажут, в каком матче нам помогали.

Бывший президент «Барселоны» заявил, что готов к подробному анализу матчей команды в связи с «делом Негрейры ».

В 2023 году «Барсе» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от каталонцев в период с 2001-го по 2018-й.

Сегодня были обнародованы заявления Роселя в суде, сделанные им в сентябре. Сандро, бывший президент «Барселоны» (2010-2014) и член совета директоров при президенте Жоане Лапорте (2003-2005), отвечал на вопросы своего адвоката.

«Давайте посмотрим все матчи, пусть придут пять экспертов по судейству и скажут, в каком именно матче нам помогли. Доказательства будут в пользу обвиняемых», – сказал Росель.