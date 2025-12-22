Глушаков о Промесе: «У него русский менталитет, хороший парень. Жаль, не справился с амбициями и славой – сам себя загубил»

Денис Глушаков: у Промеса русский менталитет.

Бывший полузащитник «Спартака » Денис Глушаков назвал Квинси Промеса самым талантливым партнером по команде.

– Кто самый талантливый из твоих партнеров по команде?

– Пусть будет Промес. Потому что мы понимали: когда он заходил в центр, я уходил на край – наш треугольник работал. Некоторые говорили, что тот, кто попадал к нам на фланг, оказывался в «дурдоме». Потому что мы постоянно менялись, и соперники не могли понять, кто у нас где играет. Спрашивали: «Что ты тут слева делаешь в защите? Почему Промес в центре? Этот там бегает, другой – тут». Мы все время договаривались и менялись. Это была не одна «посиделочка» – нужно было решить вопрос, фишки подвигать. Мы сидели, общались, договаривались, и сразу всем было понятно, кто куда уходит.

Жалко, что парень сам себя загубил. Жалко, что не справился со своими амбициями и славой. Талантливый игрок, хороший парень. Осуждать, что‑то говорить – для этого нужно знать всю историю и понимать, что именно было и из‑за чего все произошло. Только так. Хотелось бы, чтобы все вопросы поскорее решились и он вышел. Я не знаю, какая у него там стадия – он пропал с экранов. Мне кто‑то сказал, что он поменял религию, когда был в Дубае. У него, конечно, русский менталитет, он был хорошим парнем, – сказал Глушаков.

Напомним, Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ 20 июня. Суд в Амстердаме ранее заочно приговорил Квинси к шести годам тюрьмы по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на двоюродного брата с ножом. На прошлой неделе футболисту было отказано в отмене или приостановке предварительного заключения.

Промес под арестом – минимум до 2026-го. Уговаривал отпустить его в Латвию или ОАЭ, но не сработало