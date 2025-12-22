  • Спортс
  • Наир Тикнизян: «Зенит» предлагал очень хорошие условия. Я думал отказаться и попросить «Локо» о прибавке 5-10% от зарплаты. Мне ответили: нет предложения – нет повышения»
24

Наир Тикнизян: «Зенит» предлагал очень хорошие условия. Я думал отказаться и попросить «Локо» о прибавке 5-10% от зарплаты. Мне ответили: нет предложения – нет повышения»

Тикнизян: после интереса «Зенита» просил прибавку в «Локомотиве», их ответ задел.

Наир Тикнизян рассказал о ситуации в «Локомотиве» на фоне интереса «Зенита» в 2024 году.

Железнодорожники продали защитника в «Црвену Звезду» в 2025 году.

«Вариант с «Зенитом» был близок скорее для «Локомотива», чем для меня. На меня «Зенит» вышел на зимних сборах. На тот момент мы с «Локомотивом» шли на 3-й строчке, имея небольшое отставание от первого места.

Тогда в телефонном диалоге с [агентом] Сашей [Клюевым] мы пришли к тому, что «Зенит» – это, безусловно, показатель того, что ты движешься в правильном направлении. Но нам надо сфокусироваться на Европе и попытаться через полгода или в летнее трансферное окно уехать за границу, если будет возможность.

Тогда был такой момент, что «Зенит» действительно предложил очень хорошие условия личного контракта. На тот момент я думал, что могу прийти в «Локомотив» и сказать, что я отказываюсь, но, пожалуйста, чтобы я понимал, что мою преданность, старания и веру оценили в клубе, я могу попросить о прибавке в виде 5-10% от зарплаты? (5,5 млн рублей плюс 5-10% – это 5,7-6 млн рублей – прим. Нобеля Арустамяна).

Чтобы тот контракт с «Зенитом» меня не соблазнял. Это тоже логично, потому что есть семья, есть дети, у меня два сына, жена, родители. Это абсолютно нормально. К тому же на тот момент я же мог считать себя одним из лидеров «Локомотива»?

Мне ответили следующим образом: нет предложения – нет повышения. Естественно, это задело меня за мужское. Я начал это воспринимать так, что здесь люди не думают о том, чтобы чего-то добиться, стать чемпионами, а в первую очередь думают о том, как бы продать футболиста подороже. Это тоже нормальная логика, футбол – это бизнес.

И тогда я вступил в переговоры с «Зенитом». Они дошли до определенного этапа, но на этом все и закончилось. Потому что мы не договорились по условиям личного контракта. И я скажу честно, хоть «Зенит» и огромный клуб по меркам России и Европы, его знают немало людей, но я всегда смотрел немножко в другом направлении», – сказал Тикнизян в интервью Нобелю Арустамяну.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
