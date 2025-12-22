Зиркзе нравится проект «Ромы», но «МЮ» пока не одобрил трансфер. Форвардом интересуются и другие клубы (Флориан Плеттенберг)
Джошуа Зиркзе готов перейти в «Рому».
Форвард «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе заинтересован в трансфере в «Рому».
Ранее сообщалось, что итальянский клуб хочет взять футболиста в аренду за 5 миллионов евро с правом выкупа предстоящим летом за 30 миллионов.
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, нидерландец впечатлен проектом, представленным ему римлянами. Их интерес конкретен, как и сообщалось ранее.
Переговоры продолжаются. Однако решение еще не принято, поскольку «Манчестер Юнайтед» пока не дал своего одобрения. Контракт Зиркзе действует до 2029 года.
Отмечается, что к 24-летнему футболисту поступают запросы от ряда клубов, помимо «Ромы».
В этом сезоне Зиркзе сыграл 10 матчей в АПЛ и забил один гол. Его статистику можно изучить по ссылке.
