Зиркзе нравится проект «Ромы», но «МЮ» пока не одобрил трансфер. Форвардом интересуются и другие клубы (Флориан Плеттенберг)

Джошуа Зиркзе готов перейти в «Рому».

Форвард «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе заинтересован в трансфере в «Рому».

Ранее сообщалось, что итальянский клуб хочет взять футболиста в аренду за 5 миллионов евро с правом выкупа предстоящим летом за 30 миллионов.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, нидерландец впечатлен проектом, представленным ему римлянами. Их интерес конкретен, как и сообщалось ранее.

Переговоры продолжаются. Однако решение еще не принято, поскольку «Манчестер Юнайтед» пока не дал своего одобрения. Контракт Зиркзе действует до 2029 года.

Отмечается, что к 24-летнему футболисту поступают запросы от ряда клубов, помимо «Ромы».

В этом сезоне Зиркзе сыграл 10 матчей в АПЛ и забил один гол. Его статистику можно изучить по ссылке.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
