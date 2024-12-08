Дмитрий Шнякин: «Катастрофический нефарт «Краснодара» в плане судейских решений в конце года – «Рубин», «Химки», «Локо». Такое средоточие невезения – это слишком»

Дмитрий Шнякин заявил о «катастрофическом нефарте» «Краснодара» после 0:0.

«Краснодар» дома сыграл вничью с «Локомотивом » (0:0) в 18-м туре Мир РПЛ и ушел на зимний перерыв на первом месте – команда Мурада Мусаева при равенстве очков опережает «Зенит» по дополнительным показателям.

В конце матча судья Василий Казарцев отменил гол форварда «Краснодара» Джона Кордобы и не назначил пенальти в пользу «быков» за игру рукой защитника «Локо» Максима Ненахова, так как перед этим был фол со стороны игрока южан.

«Какой-то катастрофический нефарт «Краснодара » в плане судейских решений в конце года. Кааатааастрофический!

Не называю эти решения плохими. Там были спорные – «Рубин », «Химки», «Локо». Но такое средоточие невезения на один отрезок турнира – это слишком», – написал комментатор «Матч ТВ» Шнякин.