Дмитрий Шнякин: «Катастрофический нефарт «Краснодара» в плане судейских решений в конце года – «Рубин», «Химки», «Локо». Такое средоточие невезения – это слишком»
Дмитрий Шнякин заявил о «катастрофическом нефарте» «Краснодара» после 0:0.
«Краснодар» дома сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0) в 18-м туре Мир РПЛ и ушел на зимний перерыв на первом месте – команда Мурада Мусаева при равенстве очков опережает «Зенит» по дополнительным показателям.
В конце матча судья Василий Казарцев отменил гол форварда «Краснодара» Джона Кордобы и не назначил пенальти в пользу «быков» за игру рукой защитника «Локо» Максима Ненахова, так как перед этим был фол со стороны игрока южан.
«Какой-то катастрофический нефарт «Краснодара» в плане судейских решений в конце года. Кааатааастрофический!
Не называю эти решения плохими. Там были спорные – «Рубин», «Химки», «Локо». Но такое средоточие невезения на один отрезок турнира – это слишком», – написал комментатор «Матч ТВ» Шнякин.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
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