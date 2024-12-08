Лапочкин считает, что Казарцев должен был удалить Ленини в матче с «Локо»: «Игра рукой, срыв перспективной атаки – вторая желтая»

Судья должен был удалить игрока «Краснодара» Кевина Ленини в матче с «Локо».

Такое мнение озвучил бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин.

«Краснодар» дома сыграл вничью с «Локомотивом » (0:0) в 18-м туре Мир РПЛ и ушел на зимний перерыв на первом месте – команда Мурада Мусаева при равенстве очков опережает «Зенит » по дополнительным показателям.

В конце матча судья Василий Казарцев отменил гол форварда «Краснодара» Джона Кордобы и не назначил пенальти в пользу «быков» за игру рукой защитника «Локо» Максима Ненахова , так как перед этим был фол со стороны игрока южан.

– Игра рукой Ленини ? Хоть это 60 метров до ворот, три в два на скорости. Это был срыв перспективной атаки, и должна была быть показана желтая карточка (вторая, первую он получил на 10-й минуте – Спортс’‘), должно быть удаление.

– Отменный гол Кордобы. Давайте разберем, насколько было все объективно в этом моменте?

– Большая проблема нашего чемпионата – двойные трактовки. Сегодня арбитр в Краснодаре поступает абсолютно правильно. Игрок за линией офсайда мешает играть сопернику. Не будь он за линией офсайда, мог выйти вратарь или защитник мог пытаться сыграть в мяч.

Но вчера «Спартак » забил второй гол, и его не отменили, а там было более явное положение вне игры. Это сильно настораживает. Сегодня арбитр прав.

Что касается неназначенного пенальти, то в отличии от вчерашнего матча в Петербурге, это одна атакующая фаза. Проходит всего девять секунд от фола до контакта мяча и руки, а в Петербурге было 20. Здесь три передачи в касание и все по диагонали вертикально, поэтому это одна фаза.

Рука была за спиной, потом Ненахов зачем‑то выставляет ее в сторону и играет, но до этого был фол. Почему судья, ассистент, резервный не увидели первый фол, это большая загадка, никто не видит удар по ноге. Если бы они там назначили фол, то вообще не было бы никаких разговоров, но, к сожалению, они пропускают. Затмение на 10 секунд не позволило арбитру получить более‑менее хорошую оценку, – сказал Лапочкин.

Два решения судей, отнявших у «Краснодара» единоличное лидерство на зиму. Все ли верно?