«Наполи» в 3-й раз выиграл Суперкубок Италии

«Наполи» выиграл Суперкубок Италии.

«Наполи» стал обладателем Суперкубка Италии в 2025 году.

В финале турнира команда Антонио Конте обыграла «Болонью» со счетом 2:0, дубль на счету Давида Нереса. В полуфинале неаполитанцы победили «Милан» (2:0).

«Наполи» выиграл Суперкубок Италии в третий раз в истории – ранее команда завоевывала трофей в 1990-м и 2014-м.

Рекордсменом по победам в Суперкубке Италии является «Ювентус» (9), по 8 раз трофей брали «Милан» и «Интер», «Лацио» выигрывал 5 раз.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
