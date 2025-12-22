«Наполи» в 3-й раз выиграл Суперкубок Италии
«Наполи» выиграл Суперкубок Италии.
«Наполи» стал обладателем Суперкубка Италии в 2025 году.
В финале турнира команда Антонио Конте обыграла «Болонью» со счетом 2:0, дубль на счету Давида Нереса. В полуфинале неаполитанцы победили «Милан» (2:0).
«Наполи» выиграл Суперкубок Италии в третий раз в истории – ранее команда завоевывала трофей в 1990-м и 2014-м.
Рекордсменом по победам в Суперкубке Италии является «Ювентус» (9), по 8 раз трофей брали «Милан» и «Интер», «Лацио» выигрывал 5 раз.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
