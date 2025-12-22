Экс-президент «Барсы» Росель: «Мы выигрывали, потому что у нас была команда с Месси, Хави, Иньестой, Пуйолем – все они из Ла Масии. Или в Европе тоже побеждал Негрейра?»
Экс-президент «Барселоны» Сандро Росель заявил, что победы клуба не обусловлены влиянием Хосе Марии Энрикеса Негрейры на судей.
Напомним, в 2023 году «Барсе» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от каталонцев в период с 2001-го по 2018-й.
Сегодня были обнародованы заявления Роселя в суде, сделанные им в сентябре. Сандро, бывший президент «Барселоны» (2010-2014) и член совета директоров при президенте Жоане Лапорте (2003-2005), отвечал на вопросы своего адвоката.
«У нас в команде были Месси, Хави, Иньеста, Пуйоль, Вальдес... Все они из Ла Масии.
Мы побеждали, потому что у нас была команда. И джентльменскому клубу стоило бы это принять. Или в Европе тоже побеждал господин Негрейра?» – сказал Росель.