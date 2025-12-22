  • Спортс
  • Уоддл о Неймаре: «Ему не подходит АПЛ, трансфер был бы коммерческим шагом. Он должен попасть в сборную Бразилии, но они уже не так сильны – я не вижу их победителями ЧМ»
3

Уоддл о Неймаре: «Ему не подходит АПЛ, трансфер был бы коммерческим шагом. Он должен попасть в сборную Бразилии, но они уже не так сильны – я не вижу их победителями ЧМ»

Крис Уоддл: Неймару уже не подходит АПЛ, это был бы коммерческий шаг.

Бывший полузащитник сборной Англии Крис Уоддл не уверен, что клубам АПЛ стоит подписывать Неймара.

Сегодня утром нападающий «Сантоса» перенес операцию на колене. Действующее соглашение 33-летнего игрока с бразильским клубом рассчитано до 31 декабря.

«Я не думаю, что это мог бы быть большой клуб. У него серьезная травма колена, разрыв крестообразных связок, и, хотя он недавно сделал хет-трик, Премьер-лига – это быстрый и напряженный чемпионат.

Он претендует на место в сборной Бразилии, и, честно говоря, Бразилия уже не так сильна, как раньше. Вероятно, он должен попасть в команду, но я не вижу их победителями чемпионата мира.

Смотря на Неймара и английский футбол, я не уверен, что сейчас он ему подходит. Если кто-то и пригласит его, то дело будет скорее в количестве проданных футболок и его известности, чем в том, насколько он улучшит команду. Это будет коммерческий, а не футбольный шаг. Он ведь не перейдет в «Шеффилд Уэнсдей», правда?

Хотя это было бы здорово. Я бы определенно посмотрел на такое. Но если говорить реалистично, то речь идет о репутации клуба, а не только о его способностях. Я не говорю, что он плохой игрок – он хороший, – но ему сейчас 33 года. Он перенес серьезную травму, играл в «Сантосе», и, хотя недавно он сделал хет-трик, это совсем другой уровень. На мой взгляд, речь идет скорее о маркетинге, продвижении и повышении узнаваемости, чем об улучшении игры команды на поле», – сказал Уоддл в интервью BestBettingSites.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Goal
