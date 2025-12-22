Уоддл о Неймаре: «Ему не подходит АПЛ, трансфер был бы коммерческим шагом. Он должен попасть в сборную Бразилии, но они уже не так сильны – я не вижу их победителями ЧМ»

Крис Уоддл: Неймару уже не подходит АПЛ, это был бы коммерческий шаг.

Бывший полузащитник сборной Англии Крис Уоддл не уверен, что клубам АПЛ стоит подписывать Неймара.

Сегодня утром нападающий «Сантоса » перенес операцию на колене. Действующее соглашение 33-летнего игрока с бразильским клубом рассчитано до 31 декабря.

«Я не думаю, что это мог бы быть большой клуб. У него серьезная травма колена, разрыв крестообразных связок, и, хотя он недавно сделал хет-трик, Премьер-лига – это быстрый и напряженный чемпионат.

Он претендует на место в сборной Бразилии , и, честно говоря, Бразилия уже не так сильна, как раньше. Вероятно, он должен попасть в команду, но я не вижу их победителями чемпионата мира.

Смотря на Неймара и английский футбол, я не уверен, что сейчас он ему подходит. Если кто-то и пригласит его, то дело будет скорее в количестве проданных футболок и его известности, чем в том, насколько он улучшит команду. Это будет коммерческий, а не футбольный шаг. Он ведь не перейдет в «Шеффилд Уэнсдей », правда?

Хотя это было бы здорово. Я бы определенно посмотрел на такое. Но если говорить реалистично, то речь идет о репутации клуба, а не только о его способностях. Я не говорю, что он плохой игрок – он хороший, – но ему сейчас 33 года. Он перенес серьезную травму, играл в «Сантосе», и, хотя недавно он сделал хет-трик, это совсем другой уровень. На мой взгляд, речь идет скорее о маркетинге, продвижении и повышении узнаваемости, чем об улучшении игры команды на поле», – сказал Уоддл в интервью BestBettingSites.