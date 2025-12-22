Форвард Замбии Дака упал на шею, празднуя гол против Мали и пытаясь сделать сальто назад. Игрок «Лестера» продолжил матч
Пэтсон Дака с риском для здоровья отпраздновал гол за сборную Замбии.
Форвард «Лестера» Пэтсон Дака рискованно отпраздновал гол на Кубке Африки.
Сборная Замбии сыграла вничью с Мали (1:1) на групповом этапе турнира.
Замбийский нападающий сравнял счет на 92-й минуте матча.
После этого Дака попытался сделать сальто назад и упал на шею.
Игрок пролежал на газоне несколько мгновений, его окружили партнеры по команде. Вскоре он смог подняться и отпраздновать гол.
Изображение: x.com/ESPNFC
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер ESPN FC
