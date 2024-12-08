  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мбаппе о подозрении в изнасиловании в Стокгольме: «Я не беспокоюсь, я удивлен. Это просто недоразумение. Я не получал повестки, власти Швеции ничего не заявляли»
23

Мбаппе о подозрении в изнасиловании в Стокгольме: «Я не беспокоюсь, я удивлен. Это просто недоразумение. Я не получал повестки, власти Швеции ничего не заявляли»

Килиан Мбаппе высказался о слухах про причастность к изнасилованию в Швеции.

В октябре капитан сборной Франции отдыхал в Стокгольме во время матча национальной команды с Израилем (4:1) в Лиге наций. Француз был замечен в ресторане, а позже в ночном клубе.

Впоследствии стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы на изнасилование в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком». Однако уточнялось, что изнасилованная женщина назвала виновником случившегося именно его.

«Меня это не беспокоит. Я был удивлен. Я всегда удивляюсь [подобному]. Не ждешь, что такие вещи случатся.

Я не получал никакой повестки [в суд], читаю то же, что и все остальные. Власти Швеции ничего не заявляли.

Я не беспокоюсь. Это просто недоразумение. Это не давит на меня, потому что я никогда не беспокоился из-за этого.   Вокруг много шума, но у меня всегда было одно и то же намерение – сосредоточиться на работе, посмотрим, чем все закончится. Если меня вызовут в суд – я пойду.

У меня было пять выходных, я решил отдохнуть. Тренер сказал мне пойти в менее публичное место. Все шло хорошо, я был спокоен. Появилось то фото, когда я покидал ресторан. Было много людей, готовых встретить меня, много журналистов», – заявил Мбаппе в интервью Canal+.

Мбаппе обвинили в изнасиловании. Что известно

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RMC Sport
происшествия
logoКилиан Мбаппе
logoРеал Мадрид
logoСборная Франции по футболу
logoЛа Лига
светская хроника
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Мбаппе психологические проблемы после поездки в Швецию, но он счастлив в «Реале» (L’Équipe)
668 ноября, 17:55
Участница вечеринки Мбаппе в Стокгольме ничего не знает о вероятном изнасиловании: «Килиан показался мне скромным парнем. Многие девушки просто думали, что будет весело потусоваться с ним»
4830 октября, 17:03
В отеле Стокгольма, где ночевал Мбаппе, прошел обыск и допрос персонала по делу об изнасиловании. Полиция может использовать записи с камер
6222 октября, 09:57
Адвокат Мбаппе о показаниях по делу об изнасиловании женщины в Швеции: «Килиан оставляет за собой право при необходимости давать объяснения шведскому правосудию»
1317 октября, 15:50
Мбаппе заверил «Реал», что за обвинениями в изнасиловании стоит «ПСЖ»: «Он убежден, что это ловушка Аль-Хелайфи»
10017 октября, 09:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мусаев о 1-м месте «Краснодара» перед перерывом: «Это важно, было тяжелое начало, нас уже все списали. Есть большое удовлетворение от работы»
27 минут назад
Нани завершил карьеру в 38 лет. С «МЮ» вингер выиграл ЛЧ и 4 титула АПЛ, с Португалией – Евро-2016
1012 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» против «Лацио», «Фиорентина» победила «Кальяри», «Эмполи» разгромил «Верону»
11714 минут назадLive
Мареска о 4:3 с «Тоттенхэмом»: «Кукурелья сказал, что хотел добавить эмоций в игру. Если серьезно, то в целом «Челси» заслужил победу»
1125 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» сыграет с «Севильей», «Сосьедад» Захаряна разгромил «Леганес» в гостях, «Атлетик» победил «Вильярреал»
10327 минут назад
Баринов о 0:0: «Локомотив» контролировал игру, «Краснодар» ничем не удивил. По моментам мы были ближе к победе»
1238 минут назад
Ташуев об 1:0 с «Оренбургом»: «Сказал игрокам, что победа «Ахмата» – заслуга помощника Ахмеда. Он раздал малоимущим барашка. Это не шутка. Помолился. Значит, помогло»
646 минут назад
«Тоттенхэм» в 11-й раз проиграл в АПЛ, ведя в 2+ гола – это антирекорд лиги. Сегодня после 2:0 с «Челси» уступил 3:4
1251 минуту назад
Постекоглу о 3:4 с «Челси»: «Болезненное поражение. «Тоттенхэм» терял концентрацию. Нужно донести до футболистов, что нас сложно остановить, когда играем в свой футбол»
1555 минут назад
«Ливерпуль» мечтает о новом кубке ЛЧ. Ваша помощь будет кстати
сегодня, 19:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
«Наполи» – «Лацио». Хвича и Лукаку в старте. Онлайн-трансляция
1214 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Марсель» играет на выезде с «Сент-Этьеном», «Ланс» победил «Монпелье»
1015 минут назадLive
13 очков Тюкавина – лучший результат 18-го тура РПЛ. Жиров набрал 12 очков, Маркиньос и Йочич – по 10
15 минут назадФэнтези
Экс-судья Николаев поддержал отмену гола «Краснодара» и неназначение пенальти в ворота «Локо»: «Все очевидно с офсайдом и фолом до игры рукой»
116 минут назад
Тренер «Краснодара» Оленин о 0:0 с «Локомотивом»: «Содержательного футбола не получилось, много единоборств. У нас было больше моментов, на мой взгляд»
128 минут назад
Палмер о пенальти «паненкой» в матче с «Тоттенхэмом»: «Показалось, что вратарь готов прыгнуть, и я его перекинул. «Челси» знал, что должен победить после ничьих «Арсенала» и «Сити»
1043 минуты назад
«Атлетико» – «Севилья». Гризманн и Альварес играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
155 минут назад
«Краснодар» не побеждает 5 матчей подряд. У «Локо» 4 игры без побед
10сегодня, 19:00
Чемпионат Германии. «Вольфсбург» и «Майнц» сыграли 4:3, «Фрайбург» и «Хоффенхайм» поделили очки
12сегодня, 18:25
У «Ахмата» первая победа за 7 матчей. Сегодня обыграли «Оренбург» дома – 1:0
7сегодня, 17:53