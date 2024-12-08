Мбаппе о подозрении в изнасиловании в Стокгольме: «Я не беспокоюсь, я удивлен. Это просто недоразумение. Я не получал повестки, власти Швеции ничего не заявляли»

Килиан Мбаппе высказался о слухах про причастность к изнасилованию в Швеции.

В октябре капитан сборной Франции отдыхал в Стокгольме во время матча национальной команды с Израилем (4:1) в Лиге наций. Француз был замечен в ресторане, а позже в ночном клубе.

Впоследствии стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы на изнасилование в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала » и его друзья ночевали. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком». Однако уточнялось, что изнасилованная женщина назвала виновником случившегося именно его.

«Меня это не беспокоит. Я был удивлен. Я всегда удивляюсь [подобному]. Не ждешь, что такие вещи случатся.

Я не получал никакой повестки [в суд], читаю то же, что и все остальные. Власти Швеции ничего не заявляли.

Я не беспокоюсь. Это просто недоразумение. Это не давит на меня, потому что я никогда не беспокоился из-за этого. Вокруг много шума, но у меня всегда было одно и то же намерение – сосредоточиться на работе, посмотрим, чем все закончится. Если меня вызовут в суд – я пойду.

У меня было пять выходных, я решил отдохнуть. Тренер сказал мне пойти в менее публичное место. Все шло хорошо, я был спокоен. Появилось то фото, когда я покидал ресторан. Было много людей, готовых встретить меня, много журналистов», – заявил Мбаппе в интервью Canal+.

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