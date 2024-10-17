Подробности поездки в Стокгольм.

История с обвинением Килиана Мбаппе в сексуализированном насилии набирает обороты: появляются и новые детали, и первые реакции.

Что нового?

Напомним, шведская полиция начала расследование по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма. По данным шведских медиа, подозреваемый – Мбаппе , который посетил страну с друзьями во время матча сборной Франции (Килиана не вызвали из-за повреждения).

За последние сутки появилось несколько новых деталей.

● У Мбаппе в Стокгольме был секс с девушкой по обоюдному согласию . Но пока неизвестно, кто пожаловался на изнасилование: она или другая женщина.

Le Parisien пишет, что Килиан оказался в Швеции по приглашению французского защитника «Байера» Норди Мукиеле , с которым они играли вместе в «ПСЖ». В Стокгольме организовали вечеринку, на которую среди прочих пригласили молодых девушек. Шведское издание Expressen рассказывает, что обычно девушек на подобные мероприятия приглашает «промоутер». Среди требований: хорошо выглядеть, иметь приятный характер и сдавать телефоны, чтобы фото с вечера никуда не утекли.

Сообщается, что с одной из девушек Мбаппе покинул клуб и направился в отель Bank Hotel. На следующий день они обменялись сообщениями, из которых становится ясно, что у пары был секс по обоюдному согласию.

● Окружение Мбаппе в этой поездке отличалось от обычного . По данным RMC Sport, в отпуске находился телохранитель, который сопровождает футболиста ежедневно. Вместе с Килианом были агент его брата, личная ассистентка и экс-партнер по «ПСЖ» Мукиеле.

● За изнасилование в Швеции предусмотрено наказание от трех до шести лет тюрьмы (до 10 лет – при отягчающих обстоятельствах). За то же деяние «по неосторожности» – от шести месяцев до четырех лет. По данным Шведского национального совета по предупреждению преступности, средняя продолжительность заключения за изнасилование в 2019-м составила около 27 месяцев.

«Он много месяцев подвергался клеветнической кампании». Адвокат Мбаппе намекает на заказ

Больше всего историю пока комментирует Мари-Аликс Кану-Бернар – адвокат Килиана. Она утверждает, что окружение футболиста не позволило бы случиться такому:

«Он очень четко дает понять: «Меня не в чем упрекнуть». Очевидно, он живет не так, как мы. Вокруг него санитарный кордон, своего рода пузырь. Он находится в ситуации, когда ему нельзя рисковать. Он очень уязвим, его ближайшее окружение знает об этом, как и он сам. Как вы понимаете, все устроено так, чтобы подобных ситуаций не возникало.

В отеле установлены 10 000 камер, это к лучшему. Как мы уже видели в других недавних историях о спортсменах за рубежом, благодаря камерам видеонаблюдения в коридорах отелей мы можем точно узнать, что произошло, а чего не было».

Адвокат также добавила, что сторона Мбаппе подаст жалобу на клевету: «Он никогда не бывает один, он никогда не оказывается в рискованных ситуациях. Это полностью исключает возможность предосудительных действий с его стороны. Я могу сказать вам это с абсолютной уверенностью.

Он предпочел поехать тренироваться и попросил мою фирму не закрывать на это глаза, потому что нельзя позволять так клеветать на себя. По этой причине мы подадим жалобу на клеветническое обвинение».

Первой реакцией Мбаппе был намек на то, что это происки «ПСЖ», так как новости появились за день до судебных слушаний с парижским клубом по долгам игроку в 55 млн евро. Журналист Cadena SER Хави Эрраес утверждает: француз заверил «Реал», что за этой ситуацией стоит «ПСЖ».

Адвокат Килиана тоже считает, что кампания против звезды «Реала могла быть спланированной: «Я не сторонница теорий заговора. Но что несомненно, так это то, что в течение многих месяцев он подвергался клеветнической кампании и его имиджу был нанесен ущерб. Это бесспорно.

Кампания против Килиана Мбаппе существует. Она реальна. Кто заинтересован в том, чтобы запятнать его имидж, запятнать его честь? Я не знаю.

Когда он приехал в Стокгольм, там появились папарацци, и газеты опубликовали информацию с его фотографией. Следовательно, за ним следили. Кто-то знал, что он едет в Стокгольм. И по совпадению эта же газета опубликовала информацию о жалобе, практически в режиме реального времени. Это правда, что вчера состоялось слушание , которое касается его, и оно состоялось как раз в то время, когда была обнародована эта история. Это факт. Я не делаю из этого никаких выводов».

Адвокат потерпевшей Петра Эклунд, напротив, пока не называет имен и ничего не комментирует: «Все строго конфиденциально».

Мбаппе и «Реал» стараются сохранять спокойствие. Но игрока уже удалили с рекламного фото adidas

Журналист Ромен Молина утверждает, что «Мадрид» провел экстренное совещание, чтобы решить, как реагировать. Пока клуб сигнализирует медиа о том, что не верит последним новостям. AFP передал слова анонимного источника из «Реала», который назвал обвинения «крупнейшим обманом в истории спорта».

Однако болельщики уже заметили, что Мбаппе удалили с рекламного фото в рамках кампании с adidas, хотя в соцсетях Джуда Беллингема на этом же кадре Килиан присутствует . Представитель «Реала» объяснил это тем, что у француза контракт с Nike. При этом Эдуардо Камавинга никто не вырезал, хотя у него тоже соглашение с американским брендом. Можно допустить, что у Мбаппе и Камавинга разные условия контракта, но вопросы все же возникают.

На фоне скандала всплывают и другие неприятные подробности. Вот слова французского журналиста Ромена Молины: «Самое ужасное в этой истории то, что у вас есть игрок, который психически не в порядке . Все вокруг него скажут это. Когда кто-то начинает, как бы это сказать, много тусоваться и употреблять определенное количество алкоголя, это редко бывает хорошим знаком . Неймар был таким же».

Сам Килиан пытается сохранять спокойствие, насколько это возможно. Например, постит видео с тренировок: «Продолжаем работать. Вперед, «Мадрид»!»

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Фото: East News /Thomas COEX / AFP, Jakob Akersten Broden / TT News Agency / AFP, Sameer AL-DOUMY / AFPJimmy Wixtrom / Aftonbladet / TT News Agency via AFP; IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO/Global Look Press