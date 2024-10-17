Адвокат Мбаппе о показаниях по делу об изнасиловании женщины в Швеции: «Килиан оставляет за собой право при необходимости давать объяснения шведскому правосудию»

Адвокат Килиана Мбаппе высказалась о показаниях по делу об изнасиловании.

Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала » и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком».

Шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока сборной Франции . Однако вскоре появилась информация, что изнасилованная женщина назвала Мбаппе виновником случившегося.

Также сообщалось, что Мбаппе познакомился с одной из приглашенных на вечеринку девушек, вместе с ней покинул ночной клуб и направился в отель Bank Hotel. На следующий день они обменялись сообщениями, из которых становится ясно, что у пары был секс по обоюдному согласию – в то же время нет доказательств того, что именно эта девушка подала заявление об изнасиловании.

«Мбаппе оставляет за собой право при необходимости давать показания шведскому правосудию. Утверждения средств массовой информации о том, что Килиан рассказывал о своей поездке в Стокгольм, абсолютно не верны», – сказала Мари-Аликс Кану-Бернар.

Мбаппе грозит до 6 лет тюрьмы, если его признают виновным в изнасиловании. С отягчающими обстоятельствами – до 10