Участница вечеринки Мбаппе в Стокгольме ничего не знает о вероятном изнасиловании: «Килиан показался мне скромным парнем. Многие девушки просто думали, что будет весело потусоваться с ним»
Напомним, полиция Швеции ведет расследование по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали во время поездки в Швецию во время октябрьской паузы на матчи сборных. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком».
В пресс-релизе шведской прокуратуры не упоминается имя Мбаппе, однако появилась информация, что изнасилованная женщина назвала Килиана виновником случившегося.
По информации Aftonbladet, во время поездки в Стокгольм Мбаппе и его друзья организовали две вечеринки – в ночном клубе и в отеле Bank Hotel, где предположительно произошло изнасилование.
Одна из приглашенных девушек, представившаяся именем Майя, рассказала, что на вечеринку в отеле было приглашено около 10 девушек, при этом одна из дверей номера, где проходило мероприятие, вела в спальню Мбаппе. По словам девушки, о предполагаемом изнасиловании ей ничего не известно.
«Я уже была на подобных вечеринках раньше, и мне никогда не приходилось сдавать свой телефон. Это было впервые. Многие девушки нервничали, потому что это был он [Килиан Мбаппе].
Это была действительно обычная вечеринка. Ничего особенного, все веселились и общались. Официантки подносили напитки – водку, Red Bull, рюмки текилы. Кто-то танцевал, кто-то разговаривал – действительно обычная вечеринка.
Думаю, многие из девушек, которые были там, чувствовали себя плохо из-за [расследования]. Если что-то действительно произошло, то это ужасно.
Я не знакома с Килианом, но он всегда производил впечатление очень тихого, скромного и воспитанного человека. Его окружение постоянно наблюдало за ним. Это моя точка зрения, и если это ложные обвинения, то мне очень жаль его, но если что-то действительно произошло, то это ужасно.
Я понимаю эмоции людей. Вечеринка с двумя парнями и двадцатью девушками – звучит не очень приятно. Но это не значит, что девушки выстраиваются в очередь, а парни выбирают, с кем хотят провести время – это было бы гротескно. Многие девушки, вероятно, думали, что было бы просто весело потусоваться с Мбаппе», – сказала Майя.
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