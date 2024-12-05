Черчесов о казахском языке: «Не умею лекции читать и давать установку в раздевалке, но смогу поздороваться и спросить, как дела»
Станислав Черчесов рассказал о своих успехах в изучении казахского языка.
«Если ты находишься в другой стране, где другая культура, то ты должен знать хотя бы базовые фразы. Где бы я не работал, то обязательно это изучал. Это нормальное явление.
Конечно, не умею на казахском языке лекции читать и давать установку в раздевалке, но поздороваться и спросить, как дела, смогу.
Сейчас мало времени для занятий казахским языком. Но когда игроки или персонал сборной общаются, то спрашиваю у них значение слов», – сказал главный тренер сборной Казахстана.
«Ты по-французски сейчас говоришь?» Черчесов ответил журналисту в футболке «ПСЖ», задавшему вопрос на казахском. В КФФ заявили: «Тренер относится к нашему языку с уважением»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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