Черчесов о продолжении работы в Казахстане: «Игроков «покусываю» в раздевалке, но проблем с ними нет. Придет новый начальник – сядем напротив друг друга и посмотрим, что выйдет»
Станислав Черчесов ответил на вопрос о продолжении работы в сборной Казахстана.
Под руководством 61-летнего специалиста команда не одержала ни одной победы в 6 матчах: 5 поражений и ничья с общим счетом 0:15.
В начале ноября свой пост покинул глава Казахстанской футбольной федерации Адилет Барменкулов.
– Вам хотелось бы дальше продолжать работу? Вам будет обидно, если вас уволят?
– Давайте дождемся, придет новый начальник, мы сядем напротив друг друга и посмотрим, что из этого выйдет.
С футболистами у нас никаких проблем нет. Другое дело, что я иногда их «покусываю» в раздевалке за какие‑то вещи. Но это рабочие моменты, и никуда не денешься, – сказал Черчесов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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