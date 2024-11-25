Черчесов о продолжении работы в Казахстане: «Игроков «покусываю» в раздевалке, но проблем с ними нет. Придет новый начальник – сядем напротив друг друга и посмотрим, что выйдет»

Станислав Черчесов ответил на вопрос о продолжении работы в сборной Казахстана.

Под руководством 61-летнего специалиста команда не одержала ни одной победы в 6 матчах: 5 поражений и ничья с общим счетом 0:15.

В начале ноября свой пост покинул глава Казахстанской футбольной федерации Адилет Барменкулов.

– Вам хотелось бы дальше продолжать работу? Вам будет обидно, если вас уволят?

– Давайте дождемся, придет новый начальник, мы сядем напротив друг друга и посмотрим, что из этого выйдет.

С футболистами у нас никаких проблем нет. Другое дело, что я иногда их «покусываю» в раздевалке за какие‑то вещи. Но это рабочие моменты, и никуда не денешься, – сказал Черчесов .