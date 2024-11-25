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  • «Эдегор больше Холанда понравился. Эрлинг в первом матче пешком ходил». Алип об игре против Норвегии
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«Эдегор больше Холанда понравился. Эрлинг в первом матче пешком ходил». Алип об игре против Норвегии

Нуралы Алип высказался об игре против сборной Норвегии в Лиге наций.

Казахстан дважды встречался с этой командой на групповом этапе. Домашний матч завершился вничью (0:0), на выезде сборная под руководством Станислава Черчесова проиграла со счетом 0:5.

– В первом матче Холанд особо не бегал, пешком ходил. Может, ему трудно было из-за климата, адаптации. Мне больше Эдегор понравился. Он очень хорош с мячом, не зря в «Арсенале» играет.

А Серлот?

– Тоже интересно было видеть, как он играет. Холанд против нас играл не так, как в «Манчестер Сити», с нами он так не носился. 

– Пообщался с Холандом?

– Никогда с соперниками не общаюсь в матчах. Я большинство времени играл с Серлотом, потому что он больше на моей стороне находился. На прическу Холанда не обращал внимания, – сказал защитник «Зенита» и сборной Казахстана.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Legalbet
logoсборная Казахстана по футболу
logoНуралы Алип
logoпремьер-лига Россия
logoМанчестер Сити
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logoSports – Казахстан
logoСтанислав Черчесов
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