«Эдегор больше Холанда понравился. Эрлинг в первом матче пешком ходил». Алип об игре против Норвегии
Казахстан дважды встречался с этой командой на групповом этапе. Домашний матч завершился вничью (0:0), на выезде сборная под руководством Станислава Черчесова проиграла со счетом 0:5.
– В первом матче Холанд особо не бегал, пешком ходил. Может, ему трудно было из-за климата, адаптации. Мне больше Эдегор понравился. Он очень хорош с мячом, не зря в «Арсенале» играет.
– А Серлот?
– Тоже интересно было видеть, как он играет. Холанд против нас играл не так, как в «Манчестер Сити», с нами он так не носился.
– Пообщался с Холандом?
– Никогда с соперниками не общаюсь в матчах. Я большинство времени играл с Серлотом, потому что он больше на моей стороне находился. На прическу Холанда не обращал внимания, – сказал защитник «Зенита» и сборной Казахстана.
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