«Эдегор больше Холанда понравился. Эрлинг в первом матче пешком ходил». Алип об игре против Норвегии

Нуралы Алип высказался об игре против сборной Норвегии в Лиге наций.

Казахстан дважды встречался с этой командой на групповом этапе. Домашний матч завершился вничью (0:0), на выезде сборная под руководством Станислава Черчесова проиграла со счетом 0:5.

– В первом матче Холанд особо не бегал, пешком ходил. Может, ему трудно было из-за климата, адаптации. Мне больше Эдегор понравился. Он очень хорош с мячом, не зря в «Арсенале » играет.

– А Серлот?

– Тоже интересно было видеть, как он играет. Холанд против нас играл не так, как в «Манчестер Сити », с нами он так не носился.

– Пообщался с Холандом?

– Никогда с соперниками не общаюсь в матчах. Я большинство времени играл с Серлотом, потому что он больше на моей стороне находился. На прическу Холанда не обращал внимания, – сказал защитник «Зенита» и сборной Казахстана.