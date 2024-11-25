«Россия могла бы выйти в финал ЧМ-2018, если бы не Черчесов. Мне не нравится, что он мнит себя великим. При нем был всего один классный матч за 3 года». Попов о тренере
– В последнее время стал меньше негативить в их сторону – это просто бессмысленно, как борьба с ветряными мельницами. Пытаешься объяснить народу, что это за люди, но в итоге все считают тебя придурком.
– А что за люди Рахимов и Черчесов?
– Оба очень сильно любят себя и не уважают других. Коллектива для них не существует, готовы идти по головам. Плюс я не считаю, что эти тренеры для больших задач. Если бы не Черчесов, наша сборная на ЧМ-2018 могла бы выйти в финал. За три года его работы сборная сыграла всего один классный матч – четвертьфинал ЧМ против Хорватии. И это точно не заслуга Черчесова.
– Сильный наброс.
– Я правда так считаю. Русские футболисты заслуживали намного большего, чем постоянная игра в автобус, как было при Черчесове. Мне не нравится, что он мнит себя великим. Человек хочет выглядеть влиятельнее, чем есть на самом деле, – сказал бывший футболист «Амкара» Алексей Попов.
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