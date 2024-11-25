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  • Евгений Ловчев: «Футбол прогрессирует, становится быстрее, но Россия из-за отстранения движется в другую сторону. Месси и Роналду признавались лучшими, потому что мыслили быстрее других»
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Евгений Ловчев: «Футбол прогрессирует, становится быстрее, но Россия из-за отстранения движется в другую сторону. Месси и Роналду признавались лучшими, потому что мыслили быстрее других»

Евгений Ловчев считает, что российский футбол регрессирует после отстранения.

Экс-игрок сборной СССР согласился с замечанием Станислава Черчесова о низких скоростях в Мир РПЛ.

«Черчесов так говорит, потому что он тренирует сборную Казахстана и варится в этом соку. Я тоже считаю, что наш футбол медленнее европейского.

Я недавно был в эфире с Аршавиным и говорил ему: «Андрей, вот почему футболисты получают мяч, не могут его обработать, отдать сразу?»

В ответ я услышал следующее: «Евгений Серафимович, в ваше время в футбол играли еще медленнее». Это открыло мне глаза, ведь наша техника, видение поля было высокого уровня, потому что у нас времени было больше на принятие решений.

Почему Месси и Роналду признавались лучшими? Потому что они мыслили быстрее других, быстрее обрабатывали мяч, делали все быстрее остальных. Футбол прогрессирует, становится быстрее, но мы из‑за отстранения движемся чуть‑чуть в другую сторону», – сказал Ловчев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoЕвгений Ловчев
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Аршавин
logoКриштиану Роналду
logoЛионель Месси
logoСтанислав Черчесов
logoМатч ТВ
logoсборная Казахстана по футболу
logoSports – Казахстан
logoСборная России по футболу
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