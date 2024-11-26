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Алип о знакомстве с Черчесовым: «Видно было, что человек серьезный, со своими шутками. Сказал мне: «Поделился премиальными чемпионскими со своими?»

Нуралы Алип рассказал о знакомстве со Станиславом Черчесовым.

– После матча с Азербайджаном он в первый раз пришел в раздевалку [сборной Казахстана]. Мы тогда его не знали, он пришел чисто познакомиться. До этого я не был лично знаком, но слышал о его заслугах, видел, как с Россией Испанию выбили [на ЧМ-2018]. Видно было, что человек серьезный, со своими шутками. Сейчас тоже есть шутки.

– Как он тебя подкалывает?

– Первый раз, когда только я приехал, мы тогда стали чемпионами [c «Зенитом»], и он сказал: поделился премиальными чемпионскими со своими? Сразу, когда я только в раздевалку пришел. Я улыбнулся, сказал ему, что да. 

– А ты поделился?

– Ну пацаны свои знают.

– Что он сказал в тот момент, когда пришел к вам после поражения от Азербайджана?

– Ну сказал, что ничего страшного, будем работать. Хорошо, что проиграли, если бы выиграли, то было бы тяжело с вами работать – если проиграли, значит, есть ошибки, – сказал защитник «Зенита» и сборной Казахстана. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Legalbet
logoСтанислав Черчесов
logoсборная Казахстана по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoНуралы Алип
logoЗенит
logoSports – Казахстан
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