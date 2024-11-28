Глава РПЛ Алаев о возможной коррупции в судействе: «Попросили Федорищева создать совместную группу для расследования. Ждем ответа – сегодня решим, надеюсь»

РПЛ просит главу Самарской области совместно расследовать судейскую коррупцию.

Об этом сообщил президент Мир РПЛ Александр Алаев.

Во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал , что «Крылья Советов » должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

Заявления Федорищева обсуждались на сегодняшнем собрании клубов РПЛ.

– Вы общались с руководством «Крыльев»? Они подтвердили слова губернатора?

– Тема чувствительная, в том числе для руководителей клуба.

Мы вчера созванивались с Вадимом Андреевым, обсуждали его возможное участие в заседании. Но потом он сказал, что по определенным причинам принять участие не сможет. Будет представитель губернатора.

Правовой статус очень простой. Мы на базе РПЛ не стали создавать органов и комиссий. Мы в формулировках к губернатору просим его в удобном ему формате создать совместную группу, комиссию и иные площадки, привлечь нас и вместе провести расследование.

Ждем ответа. Надеюсь, что сегодня мы решим, по какому пути пойдем, – сказал Алаев.

РПЛ о коррупции в судействе: «Направили письмо главе Самарской области с просьбой предоставить информацию, важно подкреплять утверждения доказательствами. Клубы за честный футбол»

Глава Самарской области о собрании клубов РПЛ по вопросу коррупции в судействе: «Разочарован. Ожидал перехода на новый уровень чистоты и честности. Ничего, верим в чистый спорт, он победит!»