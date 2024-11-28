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  • Глава РПЛ Алаев о возможной коррупции в судействе: «Попросили Федорищева создать совместную группу для расследования. Ждем ответа – сегодня решим, надеюсь»
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Глава РПЛ Алаев о возможной коррупции в судействе: «Попросили Федорищева создать совместную группу для расследования. Ждем ответа – сегодня решим, надеюсь»

РПЛ просит главу Самарской области совместно расследовать судейскую коррупцию.

Об этом сообщил президент Мир РПЛ Александр Алаев.

Во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

Заявления Федорищева обсуждались на сегодняшнем собрании клубов РПЛ.

– Вы общались с руководством «Крыльев»? Они подтвердили слова губернатора?

– Тема чувствительная, в том числе для руководителей клуба.

Мы вчера созванивались с Вадимом Андреевым, обсуждали его возможное участие в заседании. Но потом он сказал, что по определенным причинам принять участие не сможет. Будет представитель губернатора.

Правовой статус очень простой. Мы на базе РПЛ не стали создавать органов и комиссий. Мы в формулировках к губернатору просим его в удобном ему формате создать совместную группу, комиссию и иные площадки, привлечь нас и вместе провести расследование.

Ждем ответа. Надеюсь, что сегодня мы решим, по какому пути пойдем, – сказал Алаев.

РПЛ о коррупции в судействе: «Направили письмо главе Самарской области с просьбой предоставить информацию, важно подкреплять утверждения доказательствами. Клубы за честный футбол»

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoОрганизация РПЛ
logoАлександр Алаев
Вячеслав Федорищев
Вадим Андреев
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