Глава РПЛ Алаев о возможной коррупции в судействе: «Попросили Федорищева создать совместную группу для расследования. Ждем ответа – сегодня решим, надеюсь»
Об этом сообщил президент Мир РПЛ Александр Алаев.
Во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».
Заявления Федорищева обсуждались на сегодняшнем собрании клубов РПЛ.
– Вы общались с руководством «Крыльев»? Они подтвердили слова губернатора?
– Тема чувствительная, в том числе для руководителей клуба.
Мы вчера созванивались с Вадимом Андреевым, обсуждали его возможное участие в заседании. Но потом он сказал, что по определенным причинам принять участие не сможет. Будет представитель губернатора.
Правовой статус очень простой. Мы на базе РПЛ не стали создавать органов и комиссий. Мы в формулировках к губернатору просим его в удобном ему формате создать совместную группу, комиссию и иные площадки, привлечь нас и вместе провести расследование.
Ждем ответа. Надеюсь, что сегодня мы решим, по какому пути пойдем, – сказал Алаев.
РПЛ о коррупции в судействе: «Направили письмо главе Самарской области с просьбой предоставить информацию, важно подкреплять утверждения доказательствами. Клубы за честный футбол»
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