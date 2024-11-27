  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава Самарской области о коррупции: «Судейский корпус в большинстве – порядочные люди, но метастазы остались. Взаимодействуем с РФС, в «Крыльях» будут изменения»
11

Глава Самарской области о коррупции: «Судейский корпус в большинстве – порядочные люди, но метастазы остались. Взаимодействуем с РФС, в «Крыльях» будут изменения»

Глава Самарской области назвал порядочными большинство людей в судейском корпусе.

Во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

– Кто сообщил вам о долге?

– Это не человек пришел ко мне и стал требовать, с ним бы уже давно работали. Это представители представителей упомянули, что надо заняться долгом и довести это до губернатора.

С точки зрения УК, у меня есть факты, но этого недостаточно для возбуждения дела.

Можно обратить внимание на проблему. Корпус судей в большинстве – порядочные люди, но метастазы остались. Взаимодействие с правоохранительными органами ведется аккуратно, мы не хотим непрофессионально подходить к этому.

В судейском корпусе в последний месяц произошло отстранение, в клубе произошли изменения и еще будут происходить в ближайший месяц достаточно серьезные [перемены].

Не поднимал вопрос о привлечении органов, не мои полномочия. Я предложил губернаторам не давать денег на коррупционную систему, отсюда инициатива «Чистый спорт».

– Отстранение, на которое вы намекали, это Безбородов?

– Взаимодействуем с РФС дольше месяца. Этот вопрос логичнее адресовать коллегам. Дам поручение коллегам направить губернаторам, где есть профессиональные клубы, приглашение в инициативу «Чистый спорт», подробнее там будет футбол.

Установим системное сотрудничество с РФС, Минспорт как регулятор будет играть определяющую роль.

Больше фактов появится дальше. Я сказал, что хотел. Дальше журналистское расследование, – сказал Федорищев.

К чему приведет заявление о взятках российским судьям? Разбор

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoКрылья Советов
Вячеслав Федорищев
logoМатч ТВ
logoРФС
Политика
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
logoВладислав Безбородов
Министерство спорта России
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мажич о словах главы Самарской области про коррупцию в судействе: «Все будет опубликовано. Не нужно беспокоиться»
16сегодня, 20:40
Колосков о «Крыльях» и коррупции в судействе: «Никто еще не доказал, поэтому, бороться пока не с чем. Почему сразу нагнетают про следственные органы и прокуратуру?»
10сегодня, 20:20
Глава Самарской области о коррупции в судействе: «Это не бюджетные деньги – наличный расчет, обнал, бартер или криптовалюты. Но во многих регионах футбол финансируется государством»
28сегодня, 20:09
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Энрике про ошибку Сафонова: «Ответственны все, не нужно искать виноватых. Если кто и виноват, так это я. Я думал, что Матвей лучше всех подходит для противодействия прессингу «Баварии»
7 минут назад
Пеп о 3:3 с «Фейеноордом»: «Сити» играет хорошо, но не побеждает. Нельзя пропускать такие голы, не знаю, связано ли это с психологией»
2022 минуты назад
Энрике проиграл 8 из 17 матчей ЛЧ во главе «ПСЖ». Это клубный антирекорд
722 минуты назад
Флик про 3:0 с «Брестом»: «Хорошо, что «Барса» так сыграла после 2:2 с «Сельтой». Мы могли забить больше, я счастлив»
333 минуты назад
«Ман Сити» первым в истории ЛЧ не выиграл матч, ведя 3:0 к 75-й минуте
1735 минут назад
Левандовски про 101 гол в ЛЧ: «Здорово быть с Роналду и Месси в одной группе. Не думал, что столько забью»
642 минуты назад
«Ман Сити» пропустил 17 голов в 6 последних матчах
1449 минут назад
«Ман Сити» месяц без побед: 5 поражений подряд и ничья. Дальше – «Ливерпуль»
66сегодня, 21:59
У «Баварии» 7 побед подряд с общим счетом 18:0 после 1:4 от «Барсы». Следующий матч – с «Боруссией»
14сегодня, 21:59
У «ПСЖ» 1 победа в 5 турах ЛЧ. Парижане не выигрывают четыре матча и идут вне зоны плей-офф
42сегодня, 21:57
Ко всем новостям
Последние новости
У «Баварии» 4-я подряд победа над «ПСЖ» – все сухие
648 минут назад
«Интер» не проигрывает 12 матчей подряд после 1:2 от от «Милана», в ЛЧ – 4 победы кряду. У «Лейпцига» 5 поражений в 5 матчах турнира
249 минут назад
«Барса» одержала 4 подряд победы в ЛЧ, общий счет – 17:3. У дебютанта «Бреста» первое поражение в турнире в 5-м матче
8сегодня, 22:03
«Байер» разгромил «Ред Булл» – 5:0! У Виртца дубль и ассист, у Гримальдо 1+1, Шик и Гарсия тоже забили
4сегодня, 21:56
«Интер» победил «Лейпциг» – 1:0. Лукеба забил в свои ворота
24сегодня, 21:54
«Аталанта» разгромила «Янг Бойз» – 6:1. У Ретеги и де Кетеларе по дублю
2сегодня, 21:51
«Арсенал» разнес «Спортинг» – 5:1! Мартинелли, Хавертц, Габриэл, Сака и Троссард забили за гостей
17сегодня, 21:50
Левандовски забил 23 гола в 23 матчах сезона за «Барселону» и сборную Польши
11сегодня, 21:49
Дембеле удален в матче «ПСЖ» с «Баварией». Вингер получил 1-ю желтую за споры, 2-ю – за подкат
7сегодня, 21:24
Слот о травме Винисиуса перед матчем ЛЧ: «Сложно понять, чего ждать «Ливерпулю». Беспокоят качества Мбаппе – он один из лучших в мире в данный момент»
3сегодня, 21:22