Глава Самарской области о коррупции: «Судейский корпус в большинстве – порядочные люди, но метастазы остались. Взаимодействуем с РФС, в «Крыльях» будут изменения»
Во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».
– Кто сообщил вам о долге?
– Это не человек пришел ко мне и стал требовать, с ним бы уже давно работали. Это представители представителей упомянули, что надо заняться долгом и довести это до губернатора.
С точки зрения УК, у меня есть факты, но этого недостаточно для возбуждения дела.
Можно обратить внимание на проблему. Корпус судей в большинстве – порядочные люди, но метастазы остались. Взаимодействие с правоохранительными органами ведется аккуратно, мы не хотим непрофессионально подходить к этому.
В судейском корпусе в последний месяц произошло отстранение, в клубе произошли изменения и еще будут происходить в ближайший месяц достаточно серьезные [перемены].
Не поднимал вопрос о привлечении органов, не мои полномочия. Я предложил губернаторам не давать денег на коррупционную систему, отсюда инициатива «Чистый спорт».
– Отстранение, на которое вы намекали, это Безбородов?
– Взаимодействуем с РФС дольше месяца. Этот вопрос логичнее адресовать коллегам. Дам поручение коллегам направить губернаторам, где есть профессиональные клубы, приглашение в инициативу «Чистый спорт», подробнее там будет футбол.
Установим системное сотрудничество с РФС, Минспорт как регулятор будет играть определяющую роль.
Больше фактов появится дальше. Я сказал, что хотел. Дальше журналистское расследование, – сказал Федорищев.
К чему приведет заявление о взятках российским судьям? Разбор
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий