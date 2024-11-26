Мажич о словах главы Самарской области про коррупцию в судействе: «Все будет опубликовано. Не нужно беспокоиться»
Милорад Мажич отреагировал на заявления о коррупции в судейском корпусе.
Во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».
«Не нужно беспокоиться, все будет официально, все будет опубликовано», – сказал руководитель департамента судейства и инспектирования РФС.
РФС о словах губернатора Самарской области про коррупцию в судействе: «Это повод для обращения в правоохранительные органы. Готовы оказать содействие следствию для установления истины»
Глава Самарской области о коррупции в судействе: «Это не бюджетные деньги – наличный расчет, обнал, бартер или криптовалюты. Но во многих регионах футбол финансируется государством»
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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