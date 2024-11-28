Глава РПЛ Алаев о словах Федорищева про коррупцию в судействе: «Есть два финала – либо взять слова назад и извиниться, либо наказать виновных. Не позволю, чтобы все рассосалось само по себе»

Александр Алаев оценил возможные последствия заявлений о коррупции в судействе.

Во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов » должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

Тема обсуждалась сегодня на общем собрании клубов РПЛ.

– Правильно понимаю, что есть два финала...

– Да, есть два финала: либо взять свои слова обратно и извиниться, либо наказать виновных. Третьего не дано.

То что ситуация просто рассосется само по себе – я этого не позволю. Я сделаю все, чтобы разобраться. Если ситуация коснется руководителей, функционеров, значит, так будет.

– Вы упоминали, что спонсоры говорили некоторым клубам.

– На общем собрании ряд представителей говорили о такой проблеме.

– Сколько клубов?

– Не буду говорить.

– Если скажут, что нет фактов, будет ли этого достаточно, чтобы лига или клубы могли объяснить спонсорам, что это может быть достаточным для продолжения сотрудничества.

– Вопрос переговоров. Могу сказать об одном: есть правовое поле, – сказал президент Мир РПЛ .