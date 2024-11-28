  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава РПЛ Алаев о словах Федорищева про коррупцию в судействе: «Есть два финала – либо взять слова назад и извиниться, либо наказать виновных. Не позволю, чтобы все рассосалось само по себе»
26

Глава РПЛ Алаев о словах Федорищева про коррупцию в судействе: «Есть два финала – либо взять слова назад и извиниться, либо наказать виновных. Не позволю, чтобы все рассосалось само по себе»

Александр Алаев оценил возможные последствия заявлений о коррупции в судействе.

Во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

Тема обсуждалась сегодня на общем собрании клубов РПЛ.

– Правильно понимаю, что есть два финала...

– Да, есть два финала: либо взять свои слова обратно и извиниться, либо наказать виновных. Третьего не дано.

То что ситуация просто рассосется само по себе – я этого не позволю. Я сделаю все, чтобы разобраться. Если ситуация коснется руководителей, функционеров, значит, так будет.

– Вы упоминали, что спонсоры говорили некоторым клубам.

– На общем собрании ряд представителей говорили о такой проблеме.

– Сколько клубов?

– Не буду говорить.

– Если скажут, что нет фактов, будет ли этого достаточно, чтобы лига или клубы могли объяснить спонсорам, что это может быть достаточным для продолжения сотрудничества.

– Вопрос переговоров. Могу сказать об одном: есть правовое поле, – сказал президент Мир РПЛ.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Алаев
logoОрганизация РПЛ
logoКрылья Советов
logoСпорт-Экспресс
logoсудьи
Вячеслав Федорищев
logoпремьер-лига Россия
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава РПЛ Алаев о словах губернатора Самарской области про коррупцию: «Мне сообщили, что рванет бомба. Есть – покажите. Удар может быть нанесен по всему спорту»
9сегодня, 13:44
Глава РПЛ Алаев о возможной коррупции в судействе: «Попросили Федорищева создать совместную группу для расследования. Ждем ответа – сегодня решим, надеюсь»
19сегодня, 13:13
Глава РПЛ Алаев о коррупции в судействе: «Ущерб нанесен клубам, все просят разобраться. Если факты подтвердятся, «Крылья» и все лица должны понести наказание – никакой терпимости»
71сегодня, 12:44
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
РФС договорился с губернатором Федорищевым о совместной работе по делу о коррупции в судействе: «Все необходимые материалы переданы правоохранительным органам»
16 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. «Локомотив» сыграет с «Динамо»
85118 минут назад
8 добрых историй из РПЛ: вспоминаем благотворительные акции перед матчами
19 минут назадСпецпроект
Виртц – игрок недели в ЛЧ. У хавбека «Байера» дубль и ассист в матче с «Зальцбургом»
728 минут назад
Лига Европы. «МЮ» примет «Буде-Глимт», «Тоттенхэм» против «Ромы», ПАОК Чалова и Оздоева в гостях у РФШ
2229 минут назад
«Насрать. Забудьте». Головин о том, что украинец Трубин из «Бенфики» не пожал ему руку
5538 минут назад
Мостовой о поражении «Спартака» в Кубке: «Какая разница, они же не вылетают. После 0:3 в турнире все целуются, смеются, фотографируются»
952 минуты назад
Россия осталась на 34-м месте в рейтинге ФИФА. Аргентина лидирует, Франция, Испания, Англия и Бразилия – в топ-5. Португалия поднялась на 6-е место, Германия – на 10-е
1959 минут назад
Лионель Месси: «Благодарю Бога, что свел меня с «Барселоной». Это особенный клуб, не такой, как другие»
59сегодня, 14:17
«Спартак» обратился в ЭСК из-за неназначенных пенальти на Мартинсе и Маркиньосе в матче с «Ростовом» в Кубке России
91сегодня, 14:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Ростов» заменил пластиковое ограждение скамейки, сломанное Станковичем во время матча Кубка России
413 минут назадФото
Мерсон о контракте Салаха с «Ливерпулем»: «Я бы его не продлил – Мохамед не станет быстрее и лучше, современный футбол для молодых. В следующем году за ним не будет Трента»
213 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» в гостях у «Аль-Фатеха», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Дамаком» в пятницу
14 минут назадLive
Лига конференций. «Челси» в гостях у «Хайденхайма», «Динамо» Минск сыграет с «Копенгагеном», «Фиорентина» примет «Пафос»
129 минут назад
Защитник «Динамо» Маричаль: «Краснодар» – лучшая команда РПЛ на данный момент, не просто так они на верхних строчках. Кордоба – лучший игрок»
235 минут назад
«Сочи» принимает «КАМАЗ». Поддержите сочинцев в домашнем матче!
сегодня, 14:00Реклама
«Реал» подтвердил травму задней поверхности бедра у Камавинга. Хавбек не смог доиграть матч с «Ливерпулем»
9сегодня, 13:33
«Локомотив» выигрывает конкуренцию, делая ставку на российских футболистов». Борис Ротенберг об академии
3сегодня, 13:20
Матч «Краснодар» – «Спартак» прокомментируют Трушечкин и Дурасов. На игру ЦСКА – «Рубин» назначены Генич и Пойда
13сегодня, 13:07
Дмитрий Васильев об отказе Трубина пожимать руку Головину: «Это результат промывки мозгов на Украине, люди боятся. Время все расставит на свои места»
20сегодня, 12:33