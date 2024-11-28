Глава РПЛ Алаев о словах Федорищева про коррупцию в судействе: «Есть два финала – либо взять слова назад и извиниться, либо наказать виновных. Не позволю, чтобы все рассосалось само по себе»
Во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».
Тема обсуждалась сегодня на общем собрании клубов РПЛ.
– Правильно понимаю, что есть два финала...
– Да, есть два финала: либо взять свои слова обратно и извиниться, либо наказать виновных. Третьего не дано.
То что ситуация просто рассосется само по себе – я этого не позволю. Я сделаю все, чтобы разобраться. Если ситуация коснется руководителей, функционеров, значит, так будет.
– Вы упоминали, что спонсоры говорили некоторым клубам.
– На общем собрании ряд представителей говорили о такой проблеме.
– Сколько клубов?
– Не буду говорить.
– Если скажут, что нет фактов, будет ли этого достаточно, чтобы лига или клубы могли объяснить спонсорам, что это может быть достаточным для продолжения сотрудничества.
– Вопрос переговоров. Могу сказать об одном: есть правовое поле, – сказал президент Мир РПЛ.
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