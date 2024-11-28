Глава РПЛ Алаев о словах губернатора Самарской области про коррупцию: «Мне сообщили, что рванет бомба. Есть – покажите. Удар может быть нанесен по всему спорту»
Во вторник губернатор Самарской области рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».
Тема обсуждалась сегодня на общем собрании клубов РПЛ.
«Я не хочу своими ответами создавать видимость напряжения и противостояния. Я переживаю за всю индустрию. Это удар, который может быть нанесен по всему футболу и профессиональному спорту. Я говорю: есть – покажите.
У меня [заранее] была информация. Она поступила ко мне от ваших коллег (журналистов – Спортс’’) в день проведения совещания, что рванет бомба», – сказал Александр Алаев.
«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳
РПЛ о коррупции в судействе: «Направили письмо главе Самарской области с просьбой предоставить информацию, важно подкреплять утверждения доказательствами. Клубы за честный футбол»
К чему приведет заявление о взятках российским судьям? Разбор
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий