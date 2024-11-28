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  • Глава РПЛ Алаев о словах губернатора Самарской области про коррупцию: «Мне сообщили, что рванет бомба. Есть – покажите. Удар может быть нанесен по всему спорту»
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Глава РПЛ Алаев о словах губернатора Самарской области про коррупцию: «Мне сообщили, что рванет бомба. Есть – покажите. Удар может быть нанесен по всему спорту»

Главу РПЛ заранее предупредили о возможном коррупционном скандале в судействе.

Во вторник губернатор Самарской области рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

Тема обсуждалась сегодня на общем собрании клубов РПЛ.

«Я не хочу своими ответами создавать видимость напряжения и противостояния. Я переживаю за всю индустрию. Это удар, который может быть нанесен по всему футболу и профессиональному спорту. Я говорю: есть – покажите.

У меня [заранее] была информация. Она поступила ко мне от ваших коллег (журналистов – Спортс’’) в день проведения совещания, что рванет бомба», – сказал Александр Алаев.

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳

РПЛ о коррупции в судействе: «Направили письмо главе Самарской области с просьбой предоставить информацию, важно подкреплять утверждения доказательствами. Клубы за честный футбол»

К чему приведет заявление о взятках российским судьям? Разбор

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoКрылья Советов
Вячеслав Федорищев
logoАлександр Алаев
logoсудьи
logoОрганизация РПЛ
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