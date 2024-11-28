Каманцев о коррупции в судействе: «Доказанных договорных игр нет. После сигнала от Федорищева приступили к анализу матчей «Крыльев» – будем устанавливать ту истину, которую можем»

Павел Каманцев отреагировал на заявления о коррупции в судейском корпусе.

Вчера губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал , что «Крылья Советов » должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

– Действительно ли в РПЛ есть договорные матчи?

– Доказанных договорных матчей в РПЛ нет. За последний период был один крайне подозрительный матч «Химки» – «Крылья», когда судейским комитетом и ЭСК было решено, что были признаки предвзятого судейства со стороны Матюнина. После этого громких матчей, где считалось, что есть предвзятое судейство, договорные матчи, не было.

– Как вы в целом эту ситуацию рассматриваете?

– Мы очень внимательно относимся к любой информации из доверенных источников о потенциальных фактах коррупции. Когда поступил сигнал от Федорищева, мы сразу же приступили к анализу матчей «Крыльев» и в этой потенциально негативной ситуации находимся в контакте с департаментом защиты игры, представителями области и «Крыльев».

Разбираемся в этой непростой ситуации. Мы ее со своей стороны доведем до конца. Будем устанавливать ту истину, которую можем, – сказал председатель судейского комитета РФС и Экспертно-судейской комиссии (ЭСК).