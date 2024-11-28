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«Не хочется в это верить». Смолов о словах главы Самарской области про коррупцию в судействе

Федор Смолов не хочет верить в коррупцию в российском судействе.

Во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», и заявил, что в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти» команд Мир РПЛ.

– Мне сложно это комментировать. Во‑первых, я не видел, а во‑вторых, не знаю.

– Не хочется верить, что у нас все так плохо, что есть какие‑то непонятные грязные эпизоды?

– Не хочется в это верить, да, – сказал нападающий «Краснодара».

«А еще эти премии...» Созвали экстренную встречу в РПЛ, обращение в органы было: самарское дело о коррупции шумит

К чему приведет заявление о взятках российским судьям? Разбор

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
происшествия
logoМатч ТВ
logoКрылья Советов
Вячеслав Федорищев
logoФедор Смолов
logoКраснодар
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