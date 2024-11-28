«Не хочется в это верить». Смолов о словах главы Самарской области про коррупцию в судействе
Федор Смолов не хочет верить в коррупцию в российском судействе.
Во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», и заявил, что в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти» команд Мир РПЛ.
– Мне сложно это комментировать. Во‑первых, я не видел, а во‑вторых, не знаю.
– Не хочется верить, что у нас все так плохо, что есть какие‑то непонятные грязные эпизоды?
– Не хочется в это верить, да, – сказал нападающий «Краснодара».
«А еще эти премии...» Созвали экстренную встречу в РПЛ, обращение в органы было: самарское дело о коррупции шумит
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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