«Не хочется в это верить». Смолов о словах главы Самарской области про коррупцию в судействе

Федор Смолов не хочет верить в коррупцию в российском судействе.

Во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал , что «Крылья Советов » должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», и заявил , что в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти» команд Мир РПЛ.

– Мне сложно это комментировать. Во‑первых, я не видел, а во‑вторых, не знаю.

– Не хочется верить, что у нас все так плохо, что есть какие‑то непонятные грязные эпизоды?

– Не хочется в это верить, да, – сказал нападающий «Краснодара ».

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