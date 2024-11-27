Футболисты «Крыльев» о борьбе с коррупцией в судействе: «Спорт должен строиться на основах чистой игры. Инициатива губернатора – важный шаг к укреплению доверия»
Вчера губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», и объявил о запуске инициативы «Чистый спорт».
Официальный телеграм-канал «Крыльев Советов» опубликовал видеообращения игроков – вратарей Евгения Фролова и Ивана Ломаева и защитника Томаса Гальдамеса.
«Как спортсмен, я выступаю за чистоту в спорте. Давайте вместе приложим усилия и сделаем футбол честным и достойным видом спорта», – сказал Фролов.
«Каждый спортсмен посвящает годы упорному труду, чтобы добиться успеха. Спорт обретает ценность, когда он основан на принципах честной и равной игры. Сила в правде – мы за чистый спорт!» – сказал Гальдамес.
«Как профессиональный футболист, уверен, что спорт должен строиться на основах чистой и справедливой игры. В нашем судейском корпусе работают профессионалы, заслуживающие уважения. Мы не хотим, чтобы их репутация страдала из-за недобросовестных действий некоторых личностей.
Инициатива главы Самарской области – важный шаг к повышению прозрачности и укреплению доверия к спорту всех мальчишек и девчонок, которые вдохновляются нашей игрой», – сказал Ломаев.
«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳
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