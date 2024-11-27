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Футболисты «Крыльев» о борьбе с коррупцией в судействе: «Спорт должен строиться на основах чистой игры. Инициатива губернатора – важный шаг к укреплению доверия»

Футболисты «Крыльев Советов» выступили в поддержку инициативы «Чистый спорт».

Вчера губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», и объявил о запуске инициативы «Чистый спорт». 

Официальный телеграм-канал «Крыльев Советов» опубликовал видеообращения игроков – вратарей Евгения Фролова и Ивана Ломаева и защитника Томаса Гальдамеса.

«Как спортсмен, я выступаю за чистоту в спорте. Давайте вместе приложим усилия и сделаем футбол честным и достойным видом спорта», – сказал Фролов.

«Каждый спортсмен посвящает годы упорному труду, чтобы добиться успеха. Спорт обретает ценность, когда он основан на принципах честной и равной игры. Сила в правде – мы за чистый спорт!» – сказал Гальдамес.

«Как профессиональный футболист, уверен, что спорт должен строиться на основах чистой и справедливой игры. В нашем судейском корпусе работают профессионалы, заслуживающие уважения. Мы не хотим, чтобы их репутация страдала из-за недобросовестных действий некоторых личностей.

Инициатива главы Самарской области – важный шаг к повышению прозрачности и укреплению доверия к спорту всех мальчишек и девчонок, которые вдохновляются нашей игрой», – сказал Ломаев.

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳

К чему приведет заявление о взятках российским судьям? Разбор

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoТомас Гальдамес
logoИван Ломаев
logoсудьи
Вячеслав Федорищев
logoЕвгений Фролов
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