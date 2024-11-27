Осинькин о борьбе с коррупцией в судействе: «Это решение навеяно последними играми «Крыльев», наверное. Хотелось бы, чтобы спорт был максимально чистым»
Вчера губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе». Он заявил о запуске инициативы «Чистый спорт».
«Наверное, это решение в том числе последними нашими играми навеяно. Такие попытки уже предпринимались и, наверное, сейчас такое время, когда можно и нужно всем договориться и играть в такой футбол – будем говорить, фэйр-плей.
В целом я могу говорить только о какой-то спортивной составляющей – все-таки я не функционер, а главный тренер. И мне, как тренеру, хотелось бы, чтобы спорт в этом направлении был максимально чистым», – сказал главный тренер «Крыльев Советов».
«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳
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