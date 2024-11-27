Осинькин о борьбе с коррупцией в судействе: «Это решение навеяно последними играми «Крыльев», наверное. Хотелось бы, чтобы спорт был максимально чистым»

Игорь Осинькин высказался о коррупционном скандале в российском футболе.

Вчера губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал , что «Крылья Советов » должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе». Он заявил о запуске инициативы «Чистый спорт».

«Наверное, это решение в том числе последними нашими играми навеяно. Такие попытки уже предпринимались и, наверное, сейчас такое время, когда можно и нужно всем договориться и играть в такой футбол – будем говорить, фэйр-плей.

В целом я могу говорить только о какой-то спортивной составляющей – все-таки я не функционер, а главный тренер. И мне, как тренеру, хотелось бы, чтобы спорт в этом направлении был максимально чистым», – сказал главный тренер «Крыльев Советов».

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳