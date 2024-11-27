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Тренеры «ПСЖ» отметили прогресс Сафонова в игре ногами за последние недели. Энрике хотел использовать качества вратаря в матче с «Баварией»

Стало известно, почему «ПСЖ» выпустил Матвея Сафонова на матч с «Баварией».

Российский вратарь принял участие в игре 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Единственный гол был забит после его ошибкиМатвей не смог как следует выбить мяч кулаками после углового.

Как пишет RMC Sport, в тренерском штабе «ПСЖ» отметили прогресс Сафонова в игре ногами за последние недели. Он не стесняется играть накоротке, направлять игру, задавать ей новый темп. Луис Энрике решил, что эти качества голкипера пригодятся команде при игре против мощного прессинга мюнхенцев, о чем и сказал на послематчевой пресс-конференции.

В окружении Джанлуиджи Доннаруммы высказали предположение, что итальянец не до конца оправился от кишечного вируса, который помешал ему принять участие в матче сборных Италии и Франции. «Он был болен и, вероятно, еще не полностью восстановился», – признался близкий друг Доннаруммы.

Журналит Риоло об ошибке Сафонова: «Он был смешон, Энрике позорится с этой ротацией вратарей. Зачем это делать? Ты подписал не Яшина или Майера, а вратаря «Краснодара»!»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
logoЛуис Энрике
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoМатвей Сафонов
logoПСЖ
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБавария
logoлига 1 Франция
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