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  • Мусиала фолил на Сафонове в эпизоде с голом, считает Нигматуллин: «Судья – «тридвараз». Матвей – вратарь уровня Нойера, Мануэль мощнее только ногами»
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Мусиала фолил на Сафонове в эпизоде с голом, считает Нигматуллин: «Судья – «тридвараз». Матвей – вратарь уровня Нойера, Мануэль мощнее только ногами»

Руслан Нигматуллин прокомментировал пропущенный Матвеем Сафоновым гол от «Баварии».

«ПСЖ» проиграл матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 0:1. Единственный гол был забит после ошибки российского вратаря – он не смог как следует выбить мяч кулаками после углового.

«Сафонов – лучший игрок «ПСЖ» по оценкам в матче с «Баварией», и это не зря. Матвей сделал большое количество спасений.

Ошибка, которую приписывают Сафонову во время пропущенного гола, была вынужденной из-за нарушения правил атакующим игроком «Баварии» [Мусиалой]. Он выдавил Сафонова за линию ворот, поэтому мяч срезался. Судья, как говорится, «тридвараз».

Сафонов был в полном порядке в этом матче. Я рад, что он уверенно выглядел. Если сравнивать Сафонова с Нойером, Нойер только ногами выглядит мощнее, а в целом Матвей сейчас вратарь такого же высокого уровня, как он», – сказал бывший вратарь сборной России. 

Журналит Риоло об ошибке Сафонова: «Он был смешон, Энрике позорится с этой ротацией вратарей. Зачем это делать? Ты подписал не Яшина или Майера, а вратаря «Краснодара»!»

Энрике про ошибку Сафонова: «Ответственны все, не нужно искать виноватых. Если кто и виноват, так это я. Я думал, что Матвей лучше всех подходит для противодействия прессингу «Баварии»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
logoРуслан Нигматуллин
logoМатвей Сафонов
logoБавария
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logoсудьи
logoЛига чемпионов УЕФА
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logoДжамал Мусиала
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