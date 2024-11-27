Мусиала фолил на Сафонове в эпизоде с голом, считает Нигматуллин: «Судья – «тридвараз». Матвей – вратарь уровня Нойера, Мануэль мощнее только ногами»
«ПСЖ» проиграл матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 0:1. Единственный гол был забит после ошибки российского вратаря – он не смог как следует выбить мяч кулаками после углового.
«Сафонов – лучший игрок «ПСЖ» по оценкам в матче с «Баварией», и это не зря. Матвей сделал большое количество спасений.
Ошибка, которую приписывают Сафонову во время пропущенного гола, была вынужденной из-за нарушения правил атакующим игроком «Баварии» [Мусиалой]. Он выдавил Сафонова за линию ворот, поэтому мяч срезался. Судья, как говорится, «тридвараз».
Сафонов был в полном порядке в этом матче. Я рад, что он уверенно выглядел. Если сравнивать Сафонова с Нойером, Нойер только ногами выглядит мощнее, а в целом Матвей сейчас вратарь такого же высокого уровня, как он», – сказал бывший вратарь сборной России.
Журналит Риоло об ошибке Сафонова: «Он был смешон, Энрике позорится с этой ротацией вратарей. Зачем это делать? Ты подписал не Яшина или Майера, а вратаря «Краснодара»!»
Энрике про ошибку Сафонова: «Ответственны все, не нужно искать виноватых. Если кто и виноват, так это я. Я думал, что Матвей лучше всех подходит для противодействия прессингу «Баварии»
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