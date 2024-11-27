Энрике пошел на компромисс ради «Баварии», но «ПСЖ» опять проиграл. Что не так?

Разбор.

«Бавария» победила «ПСЖ» 1:0, наконец-то обогнала загребское «Динамо» (может, только до вечера среды) и приблизила возможный крах парижан в ЛЧ.

Венсан Компани не привык удивлять стартовым составом: выбор между Конрадом Лаймером и Рафой Геррейру справа в защите меняется от матча к матчу, как и между Кингсли Команом и Сержем Гнабри слева в атаке. Выделяется разве что появление Лероя Сане, все-таки Майкл Олисе гораздо чаще выходит в основе. Но в последних матчах Лерой подавал признаки жизни, а Майкл слегка снизил яркость.

Луис Энрике подготовил сюрприз: ромб, сразу четыре полузащитника, нет ни настоящей девятки (Рандаль Коло-Муани или Гонсалу Рамуш), ни ложной (Марко Асенсио или Ли Как Ин). И, конечно, отмечаем выход Матвея Сафонова: Джанлуиджи Доннарумма готов играть, но Энрике предпочел россиянина.

Энрике адаптировал схему для сдерживания «Баварии»

«Бавария» и «ПСЖ» подходили к матчу как две самые владеющие команды топ-5 лиг. Ждала либо упорная битва за контроль, либо чья-то адаптация. На компромиссы пошел Луис Энрике: преобразовал схему, основным мотивом было именно сдерживание розыгрышей «Баварии».

Энрике пошел нетипичным для себя путем, отказался от игры первым номером, но в некоторых нюансах весьма неплохо прочитал соперника. Схему «ПСЖ» без мяча можно охарактеризовать как «4-4-2 с динамичным ромбом и перекосом на правую часть поля».

Усман Дембеле и Брэдли Барколя составляли пару форвардов. За ними Фабиан Руис, Жоау Невеш и Витинья персонально разбирали центр соперника – Йозуа Киммиха, Леона Горетцку и Джамала Мусиалу. Уоррен Заир-Эмери стартовал как часть ромба, но активно следил за Альфонсо Дэвисом при его смещениях в центр. И доигрывал с ним каждый эпизод до упора.

Ромб «ПСЖ» тяготел к правой части поля, так как там Энрике видел более опасную опцию в развитии атак «Баварии» – Дэвиса. Заир-Эмери уделял ему максимальное внимание, при этом в центре оставалась ситуация 3-в-3. В системе Компани крайние защитники на постоянной основе уходят в центр при владении, поэтому такая стратегия сдерживания Дэвиса имела смысл.

Персональное внимание к игрокам центра – тоже логичный ход. Киммих очень подвижен при розыгрышах. Так он не получал полную свободу, даже если пытался садиться в линию к защитникам.

Очевидная слабость конструкции «ПСЖ» – противоположная сторона поля. Когда «Бавария» направляла туда атаку или резко переводила мяч, возникали проблемы.

«ПСЖ» банально не успевал сместиться. Конрад Лаймер менее явный источник угрозы, чем Дэвис, но эта часть поля оставалась слишком открытой. По ходу первого тайма «Бавария» стала активнее пользоваться этим направлением. Результатом были либо опоздания «ПСЖ», либо свобода у Лаймера/Сане.

Витинья буквально везде ходил за Мусиалой

«ПСЖ» использовал персоналки в центральной зоне и против Дэвиса – самыми строгими они были у Витиньи по отношению к Мусиале. Португалец оглядывался каждые две-три секунды и вообще не передавал лидера «Баварии».

Нужно сесть в пятерку защитников? Без проблем.

Или, наоборот, выдвинуться до упора в чужую опорную? Готово.

Витинья очень строго выполнял задание – и в определенный момент Мусиала начал этим манипулировать.

Например, очень логичным было переключиться на проход Комана, но Витинья до упора с Мусиалой, соперник увел его подальше и открыл дорогу партнеру.

А тут Джамал увел Витинью в зону центрального защитника, когда Харри Кейн опустился в опорную – форвард получил полную свободу.

В этой дуэли проявилось сразу несколько занимательных деталей. Во-первых, догматичное следование Витиньи инструкциям при обороне – обычно Энрике это ценит. Во-вторых, показательна сама степень внимания к Мусиале – персональная опека без передач и с максимальным ограничением свободы. В-третьих, даже в таких условиях Джамал придумывал, как повлиять на игру и сделать жизнь партнеров проще.

Нуну Мендеш – нападающий при атаках «ПСЖ» (не опечатка)

Внезапное расположение игроков «ПСЖ» после дальнего выноса Сафонова – Мендеш в центре между Дембеле и Барколя.

И, нет, это не разовое происшествие. Португалец был главным адресатом для выносов на чужую половину – и старался акцентировано открываться между форвардами.

Вероятным мотивом было понимание, что под давлением «Баварии» чаще обычного придется играть дальними пасами, а бороться впереди с парой Дембеле-Барколя некому.

Факт: такие открывания были постоянными.

Доходило до того, что Мендеш тусил в зоне центрального нападающего, даже когда атака развивалась без дальней передачи.

Призвать дух Педро Паулеты (или хотя бы Гонсалу Рамуша) у португальца не получилось, но эксперимент необычный.

Почему «ПСЖ» показал так мало в атаке

«ПСЖ» с 11 ударами не добил даже до отметки в 1 xG (остановился на 0,88). Наверное, без удаления Дембеле статистика была бы получше, но даже в равных составах (57 минут) «ПСЖ» почти ничего не создал после длительного позиционного владения, которое так любит Энрике. Редкие хорошие подходы – либо следствие прессинга, либо в переходных фазах, когда «ПСЖ» после возврата мяча ускорял игру, а не стабилизировал владение.

В остальное время случалось подобное.

Четыре полузащитника стягивались глубоко, атакующими звеньями можно назвать разве что связки на флангах: Барколя и Нуну Мендеш слева, Дембеле и Ашраф Хакими справа.

Мяч до Барколя и Дембеле почти не доходил, у них с отрывом меньше всего действий с мячом еще до удаления Усмана.

«ПСЖ» не мог успокоить игру под давлением «ПСЖ», хотя Витинья регулярно садился третьим центральным защитником к Вильяну Пачо и Маркиньосу.

Ни контроля, ни обострения.

Трудный матч Сафонова. Мегасэйв, но привоз и ужасная точность передач

Почти весь матч Сафонов был прекрасен в отражении ударов, придраться можно лишь к эпизоду в первом тайме, когда не сумел намертво забрать мяч, хотя явно хотел это сделать.

Шикарный сэйв после удара Джамала Мусиалы во втором тайме – без преувеличений одно из лучших спасений ЛЧ. Очень хороший удар, короткая дистанция, но Матвей вытащил.

К сожалению, «почти» – ключевое слово в предыдущем абзаце. Единственный гол – следствие неудачной попытки Сафонова вынести мяч подальше кулаками после углового. Можно придраться к судейскому решению (не увидели, что перед этим был контакт между Сафоновым и Мусиалой), но в Европе крайне редко такое свистят. Сафонов все равно должен был выбить мяч кулаками. В этом эпизоде он ошибся.

Доннарумма в этой ЛЧ тоже ошибался на выходах – против «Арсенала». Игра при подачах в штрафную – слабость обоих вратарей. И Доннарумма, и Сафонов нередко застревают в полупозиции, а если все-таки вышли, часто неуверенно играют по мячу.

Все, что касается игры ногами, у Сафонова против «Баварии» тоже не получилось. 43% точности передач – это ужас . Для понимания: у Доннаруммы за 3+ года в «ПСЖ» не было ни одного матча с настолько низкой точностью. Худший результат – 69% против «Сосьедада» в плей-офф ЛЧ-2023/24, в этом сезоне точность не падала ниже 77,3%. И ведь Доннарумма – посредственный вратарь в игре ногами.

Понятно, что претензии не только к Сафонову. Например, однажды Барколя забавно отскочил от Дайо Упамекано и даже не поборолся после заброса, будто испугался. Но статистика Сафонова все равно в этом провальна. Несколько раз Матвей просто перекидывал всех полевых и отправлял мяч Нойеру. Не в попытке запустить Дембеле и Барколя за спины – все банально, плохое исполнение, мяч слишком далеко улетал.

Отличный матч Упамекано и Кима

Упамекано съел Барколя, Ким Мин Чжэ забил победный мяч и четко выдвигался за каким-нибудь полузащитником «ПСЖ» в прессинге.

Знаете, сколько «Бавария» пропустила за семь последних матчей? Ноль. В этом гигантская заслуга Упамекано и Кима, они четко играют с половиной поля за спиной. Упамекано вообще, вероятно, проводит один из лучших отрезков в карьере.

Увы, это почти никто не проговаривает. Большинству зрителей приятно пинать Дайо, только когда он ошибается, а не когда матч за матчем отыгрывает на безусловном топ-уровне.

Ах да! Одна успешная обводка, один пас под удар, лучший в матче по продвижению мяча. Угадаете, чья статистика?

38-летний Мануэль Нойер требует, чтобы его не списывали раньше времени.

***

Энрике подготовил интересный план сдерживания «Баварии». Важно и что он решился на акцентированную игру вторым номером, и какие инструменты выбрал. В этой задумке была очевидная дыра – «Бавария» постепенно ее распознала и закономерно наказала.

Второй тайм мог дать нам другой сюжет: «ПСЖ» на более смелых настройках, но все резко оборвалось из-за Дембеле. Усман собрал красную из предупреждения за разговоры (даже не в спорной ситуации, а при обычном угловом) и опасного фола в чужой штрафной.

«ПСЖ» проиграл из-за Сафонова – но он герой, «Сити» слил 3:0 первым в истории, рядом 6:0, 6:1 и 5:0. Главное в ЛЧ

Фото: East News /Ulrik Pedersen/Cal Sport Media via AP Images, FRANCK FIFE / AFP