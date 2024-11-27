Сафонов получил 3 из 10 от L’Equipe за матч с «Баварией». Хуже оценка только у Дембеле
Матвей Сафонов получил 3 балла от французской прессы за матч с «Баварией».
«ПСЖ» проиграл матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 0:1. Единственный гол был забит после ошибки российского вратаря – он не смог как следует выбить мяч кулаками после углового.
Французские издания L’Equipe и Le Parisien поставили Сафонову 3 балла за эту игру. Все оценки игроков «ПСЖ» по десятибалльной шкале выглядят так:
L’Equipe: Сафонов – 3, Хакими – 4, Маркиньос – 6, Пачо – 5, Мендеш – 4, Заир-Эмери – 3, Витинья – 4, Руис – 4, Невеш – 3, Дембеле – 2, Барколя – 3.
Le Parisien: Сафонов – 3, Хакими – 3, Маркиньос – 4, Пачо – 4, Мендеш – 3, Заир-Эмери – 3, Витинья – 3, Руис – 4, Невеш – 3, Дембеле – 2, Барколя – 2.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Canal-Supporters
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