Энрике про ошибку Сафонова: «Ответственны все, не нужно искать виноватых. Если кто и виноват, так это я. Я думал, что Матвей лучше всех подходит для противодействия прессингу «Баварии»
Голкипер совершил ошибку, пытаясь выбить мяч после углового «Баварии», и пропустил гол. Парижане уступили со счетом 0:1.
«Ответственность несут все, вся команда, причем как за хорошее, так и за плохое. Не нужно искать виноватых. Не нужно искать ни героев, ни провинившихся.
Наша команда – часть очень интересного проекта, в основе которого – будущее. Мы во многих играх показывали, что достаточно хороши. Даже когда мы проигрываем – мы всегда хотим атаковать.
Всегда пытаются найти виноватого. Если кто и виноват, так это я. Я несу ответственность. Вот, вы получили то, что хотели. С этого момента беру всю критику на себя.
Моя цель заключается в том, чтобы все были готовы к очередному матчу. Мы знали, что «Бавария» будет прессинговать именно так, и я думал, что Сафонов лучше всех подходит для противодействия этому.
Поражения огорчают, но они дают мне необходимую информацию о каждом и помогают понять, куда мы движемся», – сказал главный тренер «ПСЖ» в эфире Canal+.
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