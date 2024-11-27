  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Французские журналисты всегда были самыми негодяйскими. Ими становятся только после инициации у парижских проституток, видимо». Депутат Милонов о словах Риоло про Сафонова
33

«Французские журналисты всегда были самыми негодяйскими. Ими становятся только после инициации у парижских проституток, видимо». Депутат Милонов о словах Риоло про Сафонова

Виталий Милонов прокомментировал критику французских СМИ в адрес Матвея Сафонова.

«ПСЖ» уступил «Баварии» со счетом 0:1 в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов, пропустив после ошибки российского вратаря.

После матча журналист Даниэль Риоло раскритиковал игру Сафонова: «Он был смешон, Энрике позорится с этой ротацией вратарей. Зачем это делать? Ты подписал не Яшина или Майера, а вратаря «Краснодара»!»

«Французские журналисты всегда были самыми негодяйскими. У них журналистика и публицистика отличается очень низкими моральными качествами. Видимо, французскими журналистами становятся только после некоей инициации у парижских проституток.

Поэтому Матвею не нужно обращать на них внимания, все пропускают. Все! Нет ни одного вратаря, который не имел бы таких фактов у себя в биографии. Пропускал Яшин и не только.

Нужно просто наплевать на все это. Самый лучший способ эти разговоры прекратить – в следующий раз взять хороший мяч», – сказал депутат Госдумы.

Сафонов получил 3 из 10 от L’Equipe за матч с «Баварией». Хуже оценка только у Дембеле

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Даниэль Риоло
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБавария
logoВиталий Милонов
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoМатвей Сафонов
logoЛев Яшин
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Санья о Мбаппе: «Роналду не очень хорошо начинал в «Реале», трансфер Бензема называли ошибкой, Бекхэма – провалом. Они стали легендами клуба, и Килиан пойдет по их стопам»
2932 минуты назад
Решение о будущем Тедеско в сборной Бельгии примут завтра. Игроки «отвернулись от тренера» (Саша Тавольери)
3349 минут назад
Лига чемпионов. «Ливерпуль» против «Реала», «Ювентус» в гостях у «Астон Виллы», «Монако» примет «Бенфику», ПСВ – «Шахтер»
4159 минут назад
Пеп о словах про «желание сделать себе больно»: «Я не хотел принизить серьезность проблемы селфхарма. Меня застали врасплох вопросом»
31сегодня, 11:44
Глава Самарской области о зарплатах и неустойках тренеров: «Если человек оценен в 12 млн рублей, а у нас платят 100, это вызывает вопросы. 100 млн, чтобы уволить непрофессионала, это ту мач»
77сегодня, 11:16
Флаг Люксембурга, значок «Барсы», конь – сумку какого футболиста мы загадали?
сегодня, 11:00Спецпроект
Гендиректор «Ахмата» о коррупции в судействе: «На заборе тоже написано. Если есть факты – надо о них говорить. Против нас столько ошибок – мы же не кричим об этом на каждом углу»
54сегодня, 10:56
Сафонов получил 3 из 10 от L’Equipe за матч с «Баварией». Хуже оценка только у Дембеле
99сегодня, 10:46
Кандидатом в президенты Грузии стал чемпион России по футболу Кавелашвили. Экс-форвард играл за «Аланию» и «Ман Сити»
68сегодня, 10:33
Ямаль выиграет приз Golden Boy. Объявят сегодня (Diario Sport)
85сегодня, 10:12
Ко всем новостям
Последние новости
«За Доннаруммой стоит неаполитанская мафия – об этом писали, не я это придумал. Сафонову могут мешать – главное, чтобы не подстроили ДТП». Пономарев о вратарях «ПСЖ»
47 минут назад
Депутат Журова о росте курса доллара и евро: «Возможно, надо будет сделать зарплату легионерам в рублях. Ну и надо понимать, что в бюджете денег на футбол нет»
1019 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого проиграл «Кванчжу»
6сегодня, 11:59
Лэмпард возглавит «Ковентри». Клуб идет 17-м в Чемпионшипе
7сегодня, 11:55
«Зенит» принимает «Крылья Советов». Поддержите петербуржцев на стадионе!
4сегодня, 10:00Реклама
Мусиала фолил на Сафонове в эпизоде с голом, считает Нигматуллин: «Судья – «тридвараз». Матвей – вратарь уровня Нойера, Мануэль мощнее только ногами»
17сегодня, 09:59
Ерохин о сборной России: «Играть за страну – престижно для любого футболиста. Не стоит акцентировать внимание на Брунее: сегодня такой матч, завтра будет соперник иного уровня»
8сегодня, 09:50
«Динамо» Загреб – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
1сегодня, 09:26
«Монако» – «Бенфика». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 09:16
«Астон Вилла» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
10сегодня, 09:05