«Французские журналисты всегда были самыми негодяйскими. Ими становятся только после инициации у парижских проституток, видимо». Депутат Милонов о словах Риоло про Сафонова
«ПСЖ» уступил «Баварии» со счетом 0:1 в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов, пропустив после ошибки российского вратаря.
После матча журналист Даниэль Риоло раскритиковал игру Сафонова: «Он был смешон, Энрике позорится с этой ротацией вратарей. Зачем это делать? Ты подписал не Яшина или Майера, а вратаря «Краснодара»!»
«Французские журналисты всегда были самыми негодяйскими. У них журналистика и публицистика отличается очень низкими моральными качествами. Видимо, французскими журналистами становятся только после некоей инициации у парижских проституток.
Поэтому Матвею не нужно обращать на них внимания, все пропускают. Все! Нет ни одного вратаря, который не имел бы таких фактов у себя в биографии. Пропускал Яшин и не только.
Нужно просто наплевать на все это. Самый лучший способ эти разговоры прекратить – в следующий раз взять хороший мяч», – сказал депутат Госдумы.
Сафонов получил 3 из 10 от L’Equipe за матч с «Баварией». Хуже оценка только у Дембеле
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