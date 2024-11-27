«Хачатурянц старался навести порядок в судейском корпусе. Ему не дали это сделать до конца – не все заинтересованы в том, чтобы очистить футбол». Черданцев о коррупции

Георгий Черданцев прокомментировал коррупционный скандал в судействе.

Вчера губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал , что «Крылья Советов » должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

«Могу только повторить то, что сказал Губерниев. Если это идет от губернатора, это серьезно, и правоохранительные органы ситуацию в стороне не оставят. Такие дела начинаются именно сверху. Если вспомнить «Кальчополи» в Италии, то, как только за дело берется прокуратура, то оно доводится до логического завершения. У нас пока таких прецедентов не было, но и губернаторы у нас не выступали с такими заявлениями.

Федорищев – новый человек, из команды Дюмина. Думаю, что это очень серьезный прецедент. Посмотрим, какие шаги будут предприняты. Порядок, конечно, наводить нужно.

Знаю, что в свое время Ашот Хачатурянц старался навести порядок в судейском корпусе. Были случаи и проверки на детекторе лжи, и жестких отстранений. Он подходил к вопросу серьезно. Судя по всему, ему не дали это сделать до конца, так как не все заинтересованы в том, чтобы очистить футбол. Если новое поколение политиков взялось за это дело, то хотелось бы, чтобы оно было доведено до логического завершения», – сказал комментатор «Матч ТВ ».

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳