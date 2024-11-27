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Глава Самарской области о заявлении про коррупцию в РПЛ: «Вы знали, что судьям платят за результаты? Нет? Получается, не зря озвучил проблему»

Глава Самарской области высказался о заявлении про коррупцию в судействе РПЛ.

– Александр Дюков узнал от вас? Или с сайтов?

– Абсолютно уверен, тема вызвала интерес, судя по количеству вопросов. Уверен, что в судейском комитете и у него информация есть. Все все знают. Можно задать вопрос? Вы знали, что судьям платят за результаты?

– Нет, не знал.

– Получается, не зря озвучил эту проблему. Освещали так много, но не знали.

– Это же ответственность. Когда вы заявляете, что кто-то давал 36 миллионов, но вы не отвечаете, кто этот человек.

– Я не знаю всех тонкостей журналистской работы. Он всегда несет ответственность за что говорит, думает. Уж простите, есть простая журналистика – взять интервью, а есть болельщицкая.

– Вам не кажется, что после вашего заявления может быть такая же открытость в других сферах?

– У меня нет полномочий и амбиций заниматься профессиональным спортом. Моя задача – навести порядок в хозяйстве. Это моя личная амбиция, – сказал Вячеслав Федорищев.

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳

К чему приведет заявление о взятках российским судьям?

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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