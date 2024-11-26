«Раз факт всплыл, люди должны сесть – и те, кто давал, и те, кто брал. 36 млн – особо крупный размер». Губерниев о словах губернатора Самарской области про коррупцию в судействе
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».
– Губернатор Самарской области рассказал о «долге» в 36 миллионов рублей для судей. Ваше мнение?
– Если это так, разбираться должны правоохранительные органы и кое‑кто должен сидеть на скамье подсудимых.
– Удивлены, что такое прозвучало от главы региона?
– Как мы видим, государство же ведет последовательную борьбу с коррупцией. И раз такой факт всплыл, люди должны сесть – и те, кто давал, и те, кто брал.
36 миллионов рублей – это особо крупный размер, как мне кажется.
– В предвкушении огромного скандала в российском футболе?
– Ничего не предвкушаю. Я за то, чтобы деньги не воровали и футбол, как и весь спорт, был честным, – сказал комментатор «Матч ТВ».
«Хренасе 😱😱😱». Генич о словах губернатора Самарской области про коррупцию в судействе
РФС о словах губернатора Самарской области про коррупцию в судействе: «Это повод для обращения в правоохранительные органы. Готовы оказать содействие следствию для установления истины»
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