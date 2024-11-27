Гаджибеков, Тагирбеков и Агаларов вернулись в возрождающийся «Анжи». Клуб планирует зайти в медиафутбол
Исламнур Абдулавов, Камиль Агаларов, Али Гаджибеков и Расим Тагирбеков присоединились к «Анжи».
«У легенд дагестанского футбола за плечами впечатляющий опыт выступлений в РПЛ, а также памятные моменты, когда они вместе с «Анжи» достигли 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Теперь их ждет новый вызов в медиапроекте «Анжи», – написано в заявлении клуба.
В сентябре «Анжи» анонсировал, что планирует возродиться для участия в медийном и любительском футболе.
«Анжи» утратил профессиональный статус летом 2022 года. Тогда клуб не смог получить лицензию для выступления во Второй лиге.
Премьер-лигу клуб из столицы Дагестана покинул по итогам сезона-2018/19.
«Анжи» стал бронзовым призером РПЛ в сезоне-2012/13 и дважды выходил в финал Кубка России (2001, 2013). Команда дважды участвовала в плей-офф Лиги Европы – в сезонах-2012/13 и 2013/14.
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