Депутат Журова о росте курса доллара и евро: «Возможно, надо будет сделать зарплату легионерам в рублях. Ну и надо понимать, что в бюджете денег на футбол нет»
В Госдуме рассказали, как рост курса евро скажется на российском футболе.
Курс евро достиг 117 рублей на бирже, курс доллара продолжает рост и уже выше 111 рублей.
«Разговоры о сокращении легионеров в российском футболе идут давно. Возможно, надо будет в дальнейшем сделать зарплату иностранным футболистам в рублях.
То есть сейчас вопрос стоит не столько в приобретении игроков из-за рубежа, а в том, как иностранцам платить. Сейчас же говорят в том числе и об общей валюте БРИКС.
Наверное, в ближайшее время стоит подумать об этом. Ну и надо понимать, что в бюджете денег на футбол нет», – сказала депутат Государственной думы РФ и олимпийская чемпионка Светлана Журова.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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