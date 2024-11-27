Депутат Журова о росте курса доллара и евро: «Возможно, надо будет сделать зарплату легионерам в рублях. Ну и надо понимать, что в бюджете денег на футбол нет»

В Госдуме рассказали, как рост курса евро скажется на российском футболе.

Курс евро достиг 117 рублей на бирже, курс доллара продолжает рост и уже выше 111 рублей.

«Разговоры о сокращении легионеров в российском футболе идут давно. Возможно, надо будет в дальнейшем сделать зарплату иностранным футболистам в рублях.

То есть сейчас вопрос стоит не столько в приобретении игроков из-за рубежа, а в том, как иностранцам платить. Сейчас же говорят в том числе и об общей валюте БРИКС.

Наверное, в ближайшее время стоит подумать об этом. Ну и надо понимать, что в бюджете денег на футбол нет», – сказала депутат Государственной думы РФ и олимпийская чемпионка Светлана Журова.