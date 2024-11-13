PGMOL об утечке видео с судьей Кутом и белым порошком: «Относимся к обвинениям серьезно. Дэвид будет отстранен до конца расследования»

В PGMOL прокомментировали новую утечку видео с участием Дэвида Кута.

Ранее в интернет попало видео, на котором судья, отстраненный за оскорбления в адрес Юргена Клоппа , вдыхает белый порошок . Утверждается, что оно было снято 6 июля – на следующий день после матча Испании и Германии на Евро-2024 , где Кут отвечал за ВАР.

«Мы знаем об этих обвинениях и относимся к ним очень серьезно. Дэвид Кут остается отстраненным от работы до полного завершения расследования.

Благополучие Дэвида по-прежнему имеет для нас первостепенное значение, и мы намерены постоянно оказывать ему необходимую поддержку, в которой он нуждается в течение этого периода.

На данном этапе мы не можем давать дальнейшие комментарии», – заявил представитель PGMOL, организации, отвечающей за судейство в Англии.

Cкандал в АПЛ: судья назвал Клоппа «полным мудаком» на слитом видео. Он же нюхал белый порошок во время Евро