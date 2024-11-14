УЕФА начал расследование в отношении судьи Кута после утечки видео с белым порошком. Рефери отстранен PGMOL за оскорбления Клоппа
Ранее в сети появилось видео, на котором 42-летний британский рефери вдыхает белый порошок. Ролик, который Кут отправил своему приятелю через мессенджер, был записан 6 июля – на следующий день после матча Испании и Германии в 1/4 финала Евро-2024, где арбитр отвечал за ВАР.
УЕФА сообщил о начале расследования в отношении возможного нарушения Кутом дисциплинарного регламента. Для оценки действий судьи назначен инспектор УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам.
Напомним, в настоящее время Кут отстранен от работы PGMOL – организацией, отвечающей за судейство в Англии, – после утечки видео, на котором арбитр называет Юргена Клоппа «полным мудаком» и обвиняет экс-тренера «Ливерпуля» в высокомерии. Отстранение продлится до завершения расследования.
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