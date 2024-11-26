Депутат Журова о коррупции в судействе: «РФС должен начать расследование, арбитры же не с неба упали. Посмотрим, хватит ли у кого-то смелости это сделать. А то говорить все горазды»
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».
«Конечно, этим должны заняться правоохранительные органы. Но в первую очередь сам РФС должен начать расследование после заявления Федорищева о коррупции в судейском корпусе. Они должны быть заинтересованы в чистоте российского футбола! Арбитры же не с неба упали, а аккредитованы в федерации.
Посмотрим, хватит ли у кого-то смелости это сделать. Потому что одно дело сказать, а другое – довести дело до конца. А то говорить все горазды, я уже слышала это не один раз, но все заканчивалось на разговорах», – сказала депутат Государственной думы РФ и олимпийская чемпионка Журова.
Глава РПЛ Алаев о коррупции в судействе: «Заявление необходимо рассматривать со всей серьезностью. Лига, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся информации»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий