Депутат Журова о коррупции в судействе: «РФС должен начать расследование, арбитры же не с неба упали. Посмотрим, хватит ли у кого-то смелости это сделать. А то говорить все горазды»

Светлана Журова отреагировала на заявление о коррупции в российском судействе.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал , что «Крылья Советов » должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

«Конечно, этим должны заняться правоохранительные органы. Но в первую очередь сам РФС должен начать расследование после заявления Федорищева о коррупции в судейском корпусе. Они должны быть заинтересованы в чистоте российского футбола! Арбитры же не с неба упали, а аккредитованы в федерации.

Посмотрим, хватит ли у кого-то смелости это сделать. Потому что одно дело сказать, а другое – довести дело до конца. А то говорить все горазды, я уже слышала это не один раз, но все заканчивалось на разговорах», – сказала депутат Государственной думы РФ и олимпийская чемпионка Журова.

Глава РПЛ Алаев о коррупции в судействе: «Заявление необходимо рассматривать со всей серьезностью. Лига, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся информации»