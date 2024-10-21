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Опейкина обслужит матч «Оренбург» – «Химки» в Кубке России

РФС назначил арбитров на 6-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

22 октября (вторник)

«Факел» – «Зенит»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Валентин Мурашов, Артем Перов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Виталий Мешков, АВАР – Александр Машлякевич; инспектор – Эдуард Малый.

«Динамо» Махачкала – «Спартак»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Максим Ковалев; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Сергей Карасев, АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Александр Гончар. 

ЦСКА – «Ахмат»: судья – Владимир Москалев, помощники судьи – Сергей Каруненко, Михаил Шпильфогель; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Сергей Иванов, АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Владимир Казьменко. 

23 октября (среда)

«Оренбург» – «Химки»: судья – Вера Опейкина; помощники судьи – Денис Петров, Альмир Хатмуллин; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Сергей Цыганок, АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Николай Иванов.

«Ростов» – «Локомотив»: судья – Егор Егоров; помощники судьи – Адлан Хатуев, Андрей Филипкин; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Кирилл Левников, АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Андрей Бутенко.

«Акрон» – «Рубин»: судья – Артем Любимов; помощники судьи – Дмитрий Жвакин, Руслан Шекемов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Василий Казарцев, АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Виктор Кулагин. 

«Краснодар» – «Пари НН»: судья – Евгений Кукуляк; помощники судьи – Александр Богданов, Алексей Ермилов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Евгений Буланов, АВАР – Роман Галимов; инспектор – Юрий Баскаков.

24 октября (четверг)

«Крылья Советов» – «Динамо» Москва: судья – Ян Бобровский; помощники судьи – Рашид Абусуев, Дмитрий Маликов; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Роман Сафьян, АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Олег Соколов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт РФС
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