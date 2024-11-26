«Крылья Советов» репостнули слова губернатора про 36 млн долга преступникам и коррупцию в судейском корпусе

«Крылья Советов» репостнули заявление губернатора о коррупции в судействе.

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев сказал , что «Крылья» должны 36 млн «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

Видео с заявлением Федорищева было опубликовано в его телеграм-канале с хештегами #ЧИСТЫЙСПОРТ #ВРЕМЯДЕЙСТВОВАТЬ.

Официальный телеграм-канал «Крыльев Советов » опубликовал у себя обращение губернатора через несколько минут после выхода.