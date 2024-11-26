«Крылья Советов» репостнули слова губернатора про 36 млн долга преступникам и коррупцию в судейском корпусе
«Крылья Советов» репостнули заявление губернатора о коррупции в судействе.
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев сказал, что «Крылья» должны 36 млн «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».
Видео с заявлением Федорищева было опубликовано в его телеграм-канале с хештегами #ЧИСТЫЙСПОРТ #ВРЕМЯДЕЙСТВОВАТЬ.
Официальный телеграм-канал «Крыльев Советов» опубликовал у себя обращение губернатора через несколько минут после выхода.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»
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